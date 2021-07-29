我們結婚四十五年後，先生走了，在那以前我很好命，平常我只要上班和做家事就可以了，其他大小事情都是由先生包辦。倒不是他喜歡管事，而是我太不用心了。

起先家裡寫支票管帳的事情是我來管，有次我忘了交房屋稅，被罰了好多錢，先生趁機給我機會教育，說我是典型的省小失大，太划不來了，從此家裡付帳的事就開始由先生管理，反正是「能者多勞」。先生是理工科的，所有的收支都在電腦上管理，比如銀行帳戶，以及水電費、車子保險 、房屋保險都是不寄細表，而是直接放到電腦上，屆時用信用卡和銀行戶頭直接付款。

家裡從來沒有實際的帳單 。為了環保，各種公司早就努力提倡「無紙帳號」（paperless account）但是我這個食古不化的人總覺得，各種帳號看不見摸不著，真像船過水無痕，非常不踏實。先生走了以後，我把每一個電腦帳戶都取消，請他們全部改成郵寄給我實體帳單，清楚多了，我也放心多了。

最近我收到房屋保險一年一度的帳單，這是幾十年前先生就安排的一個全國知名大公司作保。帳單寄來的時候，還附有厚厚的一疊保險項目的明細。我向來的習慣是看一看，知道欠多少錢，什麼時候該交錢就好了。這一次，我覺得好像保費漲價了很多。

幸好我留下了去年和前年的帳單，拿出來一比較，發現前兩年都是一千一百元，今年突然漲到一千三百五十元。要是以前，我會想這是通貨膨脹的原因，也算是合理，會乖乖照單付費。但是我覺得漲幅還是太大了，必須和保險經紀談一下，請他解釋為什麼要漲這麼多。

當天接電話的是保險公司的女性業務員，她問我有沒有時間和她在電話上核對保險項目？我很慚愧地告訴她，我是三年前才開始管事，也從來不讀保險項目，要不是漲幅太大，我還不會去追究呢。她告訴我，就是因為她自己身為女性，了解我們平常可能都不會去讀保單之類的，所以吃虧了都不知道。我感激之餘，就聽她把我保單上的項目一一道來：屋子的大小、多少平方尺、幾房幾浴、有沒有中央空調之類的，我都確認。

突然聽到她說我們家有壁紙，我趕快說我們從來沒有壁紙，她馬上改正過來。接著說我們家住有兩個人，是我和史帝分，我告訴她，兒子已成家立業快二十年，早就不住在家裡了。

我突然想起來美國的樂齡協會（AARP）會員常有各種優惠，我告訴她我是獨居的退休 老人，問有沒有優惠？她聽了，再減一筆錢。我又告訴她，我很少開伙煮飯，所以不會失火，而且我家小區外面就是消防隊，救火很方便，又減一點。

最後，保費從原來的一千三百五十降到一千零五十元，因為沒有壁紙（貼壁紙很貴）和我是退休老人（退休比較常在家，屋內出現任何情況可以及早解決），這兩項有最大的折扣。

早知如此，八年前我和先生同時退休後就應該告訴房屋保險經紀，可惜現在拿不回來了。不過，在什麼都漲價的時候，我卻因為多問、多說，而省了一筆錢，真是大快人心。古話說「路在嘴邊」，果然如此。