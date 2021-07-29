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畫家養成記

水林
圖╱水林
圖╱水林

第九十二畫作，非洲大象，水彩，二十三乘三十一公分。這是我在臉書上發表的最新作品，朋友讚賞我越畫越好，還有朋友肯定我的畫頗有水準，認為我以前一定學過；其實我會重拾畫筆，不斷進步，這都是拜這次疫情之賜。

每年三月的雨季後，是南加州野芥菜花盛開的季節，因為去年疫情爆發，不能呼朋引伴一起健行，我一個人出去跑步，沿途拍下照片，成為我畫畫的最佳題材。兒子高中畢業後留下一大盒的鉛筆和色鉛筆，我想正好可以利用這些東西重拾兒時作畫的興趣。我用鉛筆起稿，再用色鉛筆把綠色、黃色、遠山和雲彩一筆筆勾勒出來，完成了我的第一幅作品。

四月是玫瑰花盛開的季節，漂亮的玫瑰卻不是新手容易上手的題材，我想了很久，才終於提起勇氣對著照片作畫，用色鉛筆在花瓣葉片上描紅繪綠揣摩上色。一個月後，我覺得需要加入天空，添加藍天白雲來完整我照片的構圖，而色鉛筆已經很難滿足我的需要。

五月，兒子貼心地上網訂購了一盒水彩作為母親節禮物，我當作是高中時代的普通水彩顔料，使用之後才發現不一樣，再看網路影片的解說，才知道使用水彩作畫需要不同的技巧。

疫情不知道還要延續多久，但是我有的是時間。我打開電腦，一邊播放著劇集，另一半螢幕打開照片，我「聽著」劇情，注意力集中在畫板，就這樣一張接一張，用色鉛筆畫了四月的玫瑰、梨花和風鈴木，五月的百子蓮、扶桑和洋薊，到了五月底終於嘗試水彩作畫。

學而後知不足，油畫可以一層一層塗抹上色，水彩則是在顔料和畫紙上「玩水」，作畫者必須要充分掌握水分。我兩者都沒學過，需要從頭學習。

於是在今年初，我終於下定決心報名社區大學的網上水彩基礎班，從購買正確的材料，包括老師推薦的溫莎牛頓顔料、阿契斯的冷壓畫紙、普林斯頓的水彩用筆、畫板、貼紙卷等籌備起。我在課堂上跟著老師的指導，一筆一筆去感受水彩在紙上的乾濕變化，再慢慢掌握渲染和水彩的通透表現。

除了社區大學的美國老師，我在臉書的「水彩世界」群組也結交了一些前輩。來自雲林的林勲諒老師有五十幾年的作畫經驗。林老師說，點一筆，畫一幅，就多一次經驗，鼓勵我不斷創作。

加州因為疫情封城了四百多天，我從去年三月底開始作畫，慢慢摸索到正式上課學習，從色鉛筆到水彩，如今完成了九十幾幅作品。我感謝這次居家的特別機緣，不能群聚，減少外出，我享受一個人在家的時間，看（聽）了許多的電影和電視劇，也重拾自小就喜歡的繪畫。如今加州已經解除封城，但我將不會停下我的彩筆，下半場的人生，我將用我的彩筆給自己增光添彩，就算是一個人也可以過得很精采。

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