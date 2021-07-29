收到朋友送來的一段視頻：一個年輕女子拿著她的手風琴，在一個廣大的購物商場開始奏起了探戈舞曲，隨後又有兩人加入演奏，隨著音樂節奏，有更多的人就在大廳即興跳起探戈來。雖然那只是一段錄影，但是我想，如果我身歷其境的話，我也會加入那快閃的行列。

可能由於自己身上流著旗人的血統，我們家的人從父母到子女，個個都嗜愛寫作、音樂、畫畫和跳舞，這使我當初考入藝專就讀時，很難對研習的組別有所抉擇：因為我的素描分數較高，被分入雕塑 組，可是我又酷愛國畫和西洋畫。在訓練專家的學校，我看著滿桌豐盛的菜餚難以舉箸，就先轉入國畫組學習國畫，後來又轉入西畫組學油畫、水彩和美術設計等技法，卻自知永遠無法像別的同學一樣成為「專家」。

作為單親媽媽來到美國 後，艱困的生活環境改變不了我對藝術的愛好。所以我在白天工作之餘，晚上開始到市立大學學習舞蹈，竟然也和當初學畫一樣，在舞蹈上有諸多的選項，我卻照單全收，上了許多不同的舞蹈課程，尤其我有幼時學芭蕾舞的基礎，因此學習任何一種舞蹈都能很快入門。

最終我發覺探戈給我帶來最大的體驗和樂趣，它有諸多的技巧和基本功要學習，尤其我碰到指導老師雀兒喜，她是中美混血美女，有高大健美的身軀，特別適合跳婀娜多姿而浪漫的探戈。她更組團帶我們去阿根廷首都布宜諾斯艾利斯取經朝聖，三個禮拜的集訓課程，使我們看到了世界頂尖的舞者，如何詮釋阿根廷探戈。

回美後我又加入了她的表演班，有幸我碰到一個好的舞伴，他能完全了解我的想法和對舞蹈的創意，所以在我們生活中留下了許多美好的記憶。可是歲月催人老，這位年長的舞伴中風以後，腿腳再也不能跳舞了，而「tango as two」，在人生的舞台上，我再也難找到如我曾經的舞伴一般，能配合讀我心意、創意的搭檔。尤其自己動了腳部手術後，腳骨上打著鐵板和鋼釘，我再也無法像其他舞者，穿著高跟鞋肆情任意地詮釋舞曲了。

在我的生命中，「探戈」只像「快閃」行動出現在記憶中，如今的我，只能把舞蹈當作健身 和娛樂的嗜好，再也沒有人能配合我的創作理念，演練出舞台上唯美的作品，我只能做個觀眾欣賞別人的唯美探戈了。