圖╱黃彥琳

自從有了自己的房子，如何把院子打理得「花枝招展」，一直是每個春天讓我頭痛的問題。

年輕時，和外子不厭其煩地往花卉養殖場或Home Depot跑，在院子裡種過各式美麗花卉，像雞冠花、鬱金香、劍蘭、海棠花、波斯菊……，還有許多不知其名的花花草草。

種花之初搞不清楚每年種（Annual）和多年生（Perennial）之分，見到頗具姿色的就買回家。反正這些花花草草碰到我這沒有「綠拇指」的園丁，再加上建商用黏土填地基，先天不足後天失調，所有的花不消兩年就全都「陣亡」了！

因為種什麼都很難「欣欣向榮」，養花蒔草成了令我十分頭痛的問題。直到十年前，我們無意中在園藝專賣店買回幾盆美麗的粉紅色花卉，將它們種入前院後，奇蹟發生了……。

它第二年不但在院子裡優雅回春，而且年年都如期盛開，範圍也越開越廣，不消幾年就接管了前院。每逢春天，不需我們辛苦耕耘或照顧，就自成一池粉紅，更令人驚奇的是，如此美景竟可以從春天維持到秋天。

我特別喜歡這些花，除了它是我最愛的粉紅色外，花心竟然呈現一枚雪白的十字架。這花卉省了我許多力氣與時間，因此在我不知其名時，私下就管它叫「上帝的祝福」。

但三年前發生一樁意外改變了這一切。當時我收到一個公益團體寄來的免費花籽，沒想到撒入前院後，隔年竟長出會攀爬的雜草，與包裝袋上的美麗紫花不符。外子和我急忙花了不少時間蹲在院子裡除野草，在「兵荒馬亂」中，無辜的粉紅花也被波及犧牲了。

因此去年春天疫情 爆發時，院子靜悄悄，粉紅花不見蹤影。當時大家都不敢外出，我只好上網網購，經過一番網路搜尋，這才曉得，讓我院子年年春意盎然的花叫Pink Evening Primrose，中文名喚「粉紅月見草」。

原來此花喜歡陽光又具有耐旱性，難怪它在先天不良的貧瘠土壤依然春風得意。但美國 有些園藝專家批評這種花具有「侵入性」，種一些會長成一大片，氾濫成災。但是對不想花太多時間搞園藝的懶人來說，這不正符合「經濟效益」嗎？

去年夏天，我把網路訂購的一小包月見草的種子撒在院子裡。今年春天，前院又迎來了一池粉紅，當花蕊的雪白十字架在微風中招搖時，我不得不感嘆，這真是懶人花園的美麗祝福！