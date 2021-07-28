每個人心中都有一個超人夢，去拯救屬於自己的地球。我也曾經有過夢想，想當個電腦超人，為了築夢，走過許多艱辛路程，但也從中得到不少樂趣。

我大學主修化工，因喜歡電腦，選修多門電腦課程，並很幸運地獲得學校「電腦中心」工讀的機會。我畢業服完兵役，一直想找程式設計的工作，皆因非主修電腦而告吹。退伍兩年後，我終於找到一個電腦遊戲設計的工作。

一九八七年，台灣開放證券 業營業執照，我有幸參與第一批的甲證券商的籌備工作。甲證商的股東群後來又開另一家乙證商。甲、乙兩家證券商經營各自獨立，但彼此往來有如兄弟情誼。

某日開盤前，乙證商的總經理緊急來電求救：「營業台上的終端機全數當機，急需支援。」當時我在甲證商負責全公司的電腦系統，於是我請管理部的經理，將公司暫時不用的三部終端機帶來；又請電氣工程部的經理將保險 絲全部帶著。我們三人快速趕到乙證商，先換上終端機，保證至少有三部可以接單。

接著，我抽出乙公司一部終端機的主機板，如我預料，果真是保險絲燒斷，我快速指揮多位技術人員更換保險絲，終於在開盤前搞定營業台上全部的終端機。當年乙證商總經理描述此事，把我說得像超人救了地球一樣，我當然是心裡樂呵呵的。

在甲證商工作幾年後，我自覺電腦知識不足，於是申請到位於芝加哥 的伊利諾理工學院（IIT）電腦所進修，開始我人生的另一段旅程。我還在修博士課程時，因緣際會在C大學電腦系兼職開過課。一九九六年，C大學因電腦系統設計與操作不良，開學註冊時大當機，學生無法註冊大排長龍，電腦中心主任因此被撤換，由電腦系的系主任接替。系主任知道我的實力，也知道我已經拿到博士學位了，遂邀請我去當他的助理。

系主任將學校的電腦全面升級，但我卻發現一件怪事：當學校職員抱怨系統慢時，系統資源的利用率卻都在10%以下。我花許多時間研究，發現資料庫的某個參數沒設定好，找出癥結，問題自然迎刃而解。

某個周末，資訊管理部進行資料庫升級，升級完畢後卻發現，大學管理系統無法啟動。我介入檢查，看到有一筆資料的恢復紀錄損壞，我馬上把資料庫恢復到毀損之前，再請資料庫管理員通知相關職員，檢查周末前輸入的資料，系統算成功恢復。在關鍵時刻解決問題，讓我有成就感。一次次挑戰，一次次過關，內心的欣喜自是難以言喻。

電腦中心的機房裡有很多電腦和網路設備，這些設備都要散熱，即使是冬天也要開冷氣。芝加哥的冬天，戶外常見攝氏零下三、四十度，有一年，嚴寒把電腦機房冷氣機的冷媒給凍僵了，機房沒有冷氣，電腦熱壞了。

學校的工程部突發奇想，直接把戶外冷空氣導入電腦機房，很得意找到免費冷氣，但忘了裝溫度控制設備，結果機房太冷，水氣結冰，電腦從熱死變成凍死。雖然我已經將電腦中心的設備升級到高可用性系統（High Available）設計，但短時間內的忽熱忽冷仍造成嚴重傷害。我和同仁日以繼夜奮鬥好幾天，才讓系統恢復正常。過程既傷體力又傷腦力，但完成不可能的任務，仍讓我樂在其中。

離開職場後，當個資訊超人、救電腦系統或救公司的想法，早已在我腦海中漸漸淡去，當年的雄心壯志彷如昨日一場夢。現在的我只要日子無風無雨，身體無病無痛，就很滿足了。