中國有句老話「舉頭三尺有神明」，對於外國人來說，可能不太明白這是什麼意思，簡單來說，就是我們的一言一行老天爺都在看著。

一天早上，兒子下夜班後與朋友坐在戶外，享受一杯香濃的咖啡，突然間，他看著愛車在停車場被另一部車撞上保險桿後揚長離去。兒子火速拍下車牌，並報警處理，不久之後三位警察 來了，一看之下，那還得了，自家兄弟成了受害者，這得馬上處理。於是警察們根據車牌找到了肇事者，而肇事者也坦承犯案。

警察回頭來問我兒子，是否要起訴這位肇事者？兒子說不用，只是要對方的保險資料，來作為後續賠償修車之用。

在美國 的停車場如果不慎擦撞到別的車，如果車主不在現場，通常肇事者應主動留下聯絡方式。當然也有這種肇事逃逸的，車主為了避免保費漲價，又沒有目擊證人的情況下，肇事逃逸的不在少數。

這是周六早上八點，肇事者抱著僥倖的心態，認為沒人看見，但不幸的是，他撞的是一位剛下班警察的車，而且車牌已被拍下，在極短時間內，警察找到肇事者，他原以為神不知鬼不覺，但夜路走多了總會遇到鬼。

分享另一件在工作上發生的事。美國當地衛生局規定公司收集員工有沒有打疫苗 的紀錄，如果員工沒打疫苗，則必須每十四天更新資料。

我公司的某位員工在我多次詢問後，都回答「未接種疫苗」，美國法律規定不可以強迫員工施打疫苗。某日在加州還未全面解封之前，我回到公司短暫停留，並使用了一台平常不會用到的印表機，在印表機裡還有幾張未取走的紙張，我順手拿起，正是這位員工的接種疫苗的「疫苗卡」，他已經完成兩劑接種，卻還是宣稱「尚未施打疫苗」。

當我寫郵件詢問這位員工時，他卻宣稱是找不到疫苗卡，到底是因為想找藉口繼續在家上班，或是有其他的理由？天不時，地不利，人不合，打印出來的疫苗卡卻忘了拿走，更不幸的是讓我發現並揭穿了他的謊言。

我的人生哲學很簡單，人生沒有不犯錯，犯錯並不可恥，但在犯錯之後改正，這才是正道。如果一個人沒有很好的記性，千萬不要說謊，因為總有一天前後故事兜不攏，何必？讓自己活得簡單一點，做對的事。