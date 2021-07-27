每天邊吃早點邊看電視的氣象和交通報告時，我總深自慶幸，退休 真好！可以睡到自然醒，再也不必舟車勞頓地起早趕晚。但想到步入中年的兒女，還得汲汲營營地為生活打拚，因為在一線工作的關係，疫情 期間也得出外上班。加上很多餐廳關閉，叫外賣不易也不宜，為娘的雖不愛也不擅廚藝，仍然本著勤能補拙的精神，設法上網學做「愛之味」相贈，比如上海烤芙、咖哩雞、紅燒牛腩、糯米油飯、珍珠丸子、自製涼粉拌黃瓜、炒米粉、花生米炒小魚乾等，以前必須靠外賣的，竟然也能如法炮製。

冬去春來，礙於後院種的韭菜為數不多，只夠炒蛋和配菜，要想給兩個有東北基因的兒女包餃子，只得外求。好在隨著科技的發達，超市買的春韭不但新鮮，還很乾淨。我秉承夫志，在豬肉韭菜餡裡，加上切成丁的鮮蝦和薑末，連蔥都不必放，打兩個雞蛋，加點食油，調味包好冷凍起來，他們拿回家，隨時可以下鍋。

得到外子真傳的老饕女兒都讚不絕口，說是鮮美甘甜至極。為了幫助有外子高血壓 基因的兒女降血壓，我把中芹帶葉子切碎，包成餃子或大餛飩給他們，也很叫好叫座。

此外，買包餛飩皮，把調好味的韭菜、粉絲、炒蛋和豆干丁，包成懶人春捲，煎得金黃香脆，兒孫都吃得津津有味。

興趣和成績互為因果，看到兒孫捧場，我更加帶勁兒地鑽研新產品。

真沒想到，以前總認為自己味蕾不發達，跟烹調美食無緣，如今真覺天下無難事，只怕有心人，烹煮愛之味，是不為也，非不能也。