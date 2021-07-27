LINE 是一款通訊軟體，只要在手機 上輕輕一點一滑，彈指間天涯若比鄰，資訊分享無遠弗屆。

雖說「好東西要和好朋友分享」，但「好東西」的定義因人而異。某日朋友A跟我指控，我們的共同朋友B看不起她，因為B三申五令公告周知，禁止朋友轉傳任何影片、圖片、資訊，太多重複的轉傳讓B不堪其擾，故一律刪除不看。

我說B既是公告周知，何來針對A、看不起A之說？A的證據是，她發覺幾次大家在聊天，談到熱門的轉傳訊息時，B說她看過了，也能無縫加入討論。「這就代表B有在看別人的轉傳啊！為什麼別人可以轉傳給她？我轉傳就被她嫌煩、被她禁止？」A委屈又氣急敗壞地說，我一時語塞，不知該誇她明察秋毫，還是笑她敏感多想。

我試探性地問A，那你對有些人例行性轉傳「早安晚安加勵志短句」，別名「長輩圖」有何想法？A一副我不知好歹地說她不只看，還會找時間回應謝謝對方的關心，「人家傳給你是關心你耶！」

這下我無言以對，也確定為什麼A會傳一些在我看來跟謠言幾乎沒兩樣的偏方給朋友們，包括我，例如在疫情 期間瘋傳的喝薑汁、用鹽水灌洗鼻、聞蒜味能抑制病毒之說。A振振有辭地為自己辯解，「就算是謠言又如何，並不會造成身體傷害啊！你自己不能判斷嗎？沒有抑制病毒之效無妨，至少養生不是嗎？」我當下瞠目結舌。

某天我看到朋友C單指闊氣豪點，霎那間轉發數則笑話、圖片、影片給三十多位朋友。大概是看我面帶驚嚇，她解釋：「有些老人家孤單在家很無聊的，我傳這些讓他們至少有點消遣打發時間。」此用心良苦讓我自慚形穢。

有次朋友D嗔怪我為什麼沒有對她發的影片給予回應，那是她的寵物成長日誌。唉！真沒想到還要有觀後感啊！我終於知道何謂「寶寶內心苦，但寶寶不敢說」，在所有收到的各類轉傳中，我對影片最不感興趣，就算是不到一分鐘的短片，沒耐心的我還是下意識地希望有兩倍速甚至四倍速鍵可以按。

朋友E更慘，工作忙碌的她，在群組裡被朋友直接點名，數落她沒良心總是只讀不回，代表她高傲瞧不起人，百口莫辯的她氣得退出群組。

有些群組是因為特定事務而組成，群組成員私下並不一定是朋友，如何維持群組有效率的運作是一門學問。有的群組義正嚴詞公告謝絕問候圖文，嚇得我噤若寒蟬，連不是問候圖文的發文也不敢貿然回應，深怕褻瀆了這方清淨。也有群組採柔性婉言，勸告大家克制轉發，因為「叮叮咚咚」的通知聲擾人清靜；但是我疑惑不是可以自行將群組通知設定為靜音嗎？我從來不被此困擾，因為我讓它連叮咚的機會都沒有。

現在人除了我思故我在，也「我傳故我在」：我能轉傳訊息，表示我還活著在關心你。但我甚少轉傳，想是天性冷淡所致。而作為一個接收者，我應該多想想轉傳者是以關心你與看重你為出發點，我可以不欣賞收到的圖片、影片、勵志文，但須謝謝對方惦記之情，那麼就天下太平，不會有這些「LINE恨情仇」了吧？