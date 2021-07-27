果然一入股市深似海！我們總是說：在對的時候遇見對的人，我卻是在不對的時間做了不該做的事情。好友兼同事一直極力勸我炒股，因為去年初涉股市的她賺了一筆錢，她也希望與我一起玩。既忙碌又對炒股沒興趣的我遲遲沒有行動，終於今年的三月中，我開始了人生的第一次嘗試。

去年兒子剛達炒股的年齡，也興沖沖加入炒股行列，一度不用催也自覺很早就醒來研究股市。可惜初出茅廬的他，於年底交出的成績是以「交學費」的方式進行，然後他留下兩支他認為有潛力的股票 ，就不再熱中了。由他分享了一個熱門且易操作的股市交易中心連結，我開設了一個帳戶後再放了數千元進去，開啟了一個遲來的炒股新體驗。

對於一個股市菜鳥來說，既不去了解股市的走向，也沒時間去做「功課」，而且幸運之神尚未眷顧我，僅僅看一下哪支是熱門的股票，就憑著感覺去買，或者由同事推薦。結果很多時候這邊買了那邊就下跌，那邊賣了這邊又上漲，猶如貓捉老鼠一樣，幾番折騰也是白忙一場。

同事笑說以我為買賣指標，跟我持相反方向去交易，保證穩賺不賠。

不到半個月的時間，看著放進去的幾千塊錢起落間蒸發了一千多，僥倖賺的一點小錢遠遠不夠虧損。由開始熱中、每天早上醒來的第一件事就是觀察股市走勢，到後來看到行情不理想，索性放任自流不管了。尤其在正常的上班時間，哪有辦法緊貼股市的走向。有時別人發信息告知股市的最新走勢，待我有時間看信息時，已經是滄海變桑田，錯過了最佳時機。

最近在股市掀起一番風雲的某動物虛擬幣，開始我以五分錢一股買了一千股當好玩，然後等了一下沒有動靜就沉不住氣，等升多一點點就賣了出去。結果不到一個星期，此股票居然以百分之一百五十的漲幅大升特升，有些人押對寶就一夜暴富，而我只能眨眨眼睛笑一笑：我還是當不了暴發戶。

「你要是沒有耐性，千萬不要玩股票！」一位資深的股民同事撂下一句話給我。問題是股市並不是有耐性就可以賺到錢，正如賭博一樣，押上錢後就要等待或贏或輸的結果。對於我們這些小散戶來說，一般是很稱職做好韭菜這個角色，方便那些幕後操控大盤的大鱷收割。

不過也有逆襲的故事，一度以幾塊錢上市的某股票，被眾多散戶合力推至幾百元的高位，也讓很多人成功笑到最後。

去年因為疫情很多人蝸居在家，有些人反正閒著也是閒著，試著玩股票卻無意中賺個盆滿鉢滿，因為那是一個買什麼股票都穩賺不賠、點石成金的好時光，造就了不少中產階級。

對於我這類客串玩票的散戶來說，玩一下股票也不是一件壞事，起碼還是賺到一些東西：比如視力更加模糊，皺紋更多了，白髮應邀而來湊熱鬧，而心臟的承受力也強大了。還有和別人聊天時，除了講吃講喝講玩講樂，還可以大聊一番股市故事。當然最大的收穫就是讓我認清了世界上最大的「損友」：拉我入股海的好友令我「損失」了時間、精力和金錢，誰讓我如此「好騙」！

其實很多人將存入退休帳戶的錢由自己來投資 ，懂得理財以及有投資眼光的人，固然可以一下子就賺夠悠閒富足的退休錢，可惜對我如此資質愚鈍的人來說，將存下來的退休金 全權交給理財機構去打理就好。

現在的我總算明白，在股市，別人的恆久忍耐是為了一擊即中賺大錢，而我的忍耐則是不想虧錢，要回我最基本的血汗錢。當然我也做好了最壞的打算：交學費是在所難免的，散盡數千元總也可以全身而退。