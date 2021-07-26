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友誼派對

孫愷愉

前幾天我走到街上，發現外面人山人海，熱鬧非凡。行人笑談風聲，車輛播放著舞曲，街道兩邊的餐廳都坐滿顧客，回到家還能聽到鄰居的孩子們在外面打球聊天。

去年夏天，整個城市空蕩蕩，靜悄悄。現在整個城市像睡了一個長覺突然醒來一樣，又是驚奇又是迷糊，還要一段時間才能適應。這是很長的一年，卻又轉眼即逝。

兩年沒在外面吃飯了，兩年沒去聽演奏會了，兩年沒去旅遊了，兩年沒見朋友了。但是生活中仍有好吃的東西，仍有好聽的音樂，仍有各色各樣的風景，仍有好朋友。

只不過，有的好朋友在屏幕上見，有的好朋友只能在腦海中見了。新冠流行期間，辭世的朋友和熟人十個手指都數不過來。他們就像被一場暴風雨捲到彼岸，而我仍在汪洋中浮沉。

生活逐漸回到所謂正常化的狀態，但是我已經忘記原來的生活是什麼樣子了。生活是流動的，「正常」也是一直在變化的吧！不變的是想起曾經在我身邊歡聲笑語的朋友們，那種親近和甜蜜的感覺。

有那麼多朋友到了彼岸，他們可能已經在那邊開派對了。但是我不需要到彼岸參加派對，因為友誼的派對從未散過。我住在朋友們的心裡，他們也住在我心裡。

親自見面和別的形式的會面，在本質上並沒有太大區別。真正重要的是我們如何看待彼此，我們在心裡怎麼生活，見了面就怎麼生活。無論對方在此岸還是彼岸，關係都是一樣的。

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