一晃就走上了人生旅途由耋奔耄的階段，也才體驗到「人生苦短」這一說辭的涵義。令人欣慰的是，兒輩都事業有成，孫輩都成長茁壯，也就無需去計較剩餘旅途的長短，只需高質量過好每一天。

說來也怪，人到這個時候，眼前的事經常是一轉身就忘，但以往經歷的瑣碎事，還有在成功實現學業、事業、家業過程中的風風雨雨、酸甜苦辣，都記得清清楚楚。尤其是和老伴倆在閒聊時，常常會把女兒及孫輩們兒時那些萌幽默的言語，像模仿戲劇台詞一樣脫口而出，並且在閉眼歇息時，眼前也經常浮現出那些有趣的情景，都會忍俊不止地笑了起來。

大女兒三歲的時候，生病哭鬧，老伴深更半夜抱著她在床下走動，講故事哄她。她突然說：「媽媽，我小妳大，現在妳抱著我，等我長大了妳就變小了，我就抱妳哄妳，妳可要聽話別哭啊！」她萌味十足的話，老伴深感受用。看現在，我們身軀沒變小，卻變老了，變得已經離不開她了。大到體檢看病，問醫求藥，小到處理信件及生活中的成堆瑣事都需要她跑前跑後，這從本質上來說，我們不就是變小了嗎？

小女兒兩、三歲時伶牙俐齒，鄰居都喜歡逗她說話。有一年老伴在北京 進修，一個周日早晨下了夜班，就追公交趕火車，奔波幾個小時回到家。小女兒一見到媽媽就纏著不放，老伴說：「媽媽又睏又累，好孩子，到外面玩去吧，讓媽媽好好睡一覺。」

她剛出門，她媽就聽到窗外隔壁楊奶奶問她：「這麼好看的小鴨子誰給買的呀？」答：「我媽給買的。」問：「妳媽回來了嗎？」答：「我媽她不想跟人說話，她累了，就想好好睡個大覺。」楊奶奶說：「哎呦！看這小姑娘真會說話，我不打擾你媽睡覺，放心吧。」她與人說話時話趕得很快，有時奶奶說不過她，就笑著罵道：「這小東西，可真能較扯！」得益於語言天賦，她練就一口流利的英語，為我們辦了不少事。

大外孫女不到三歲時，一次發燒，老伴一直守護著她。半夜裡她突然醒了，看到老伴坐在身邊看著她，就問：「姥姥妳怎麼不睡覺呀？」老伴說：「妳好些了嗎？妳病了，姥姥心疼，睡不著啊！」她一把摟住姥姥說：「姥姥真好，妳可真是我的好姥姥！」老伴高興地想這小傢伙懂事了。

外孫三、四歲時，我與鄰居閒聊說：「美國 的孩子真可憐，沒有玩伴，整天只能鑽在玩具堆裡。」誰知說者無意聽者有心，一次他突然問老伴：「姥姥妳看我可憐嗎？」

外孫的笑話不少，我家大屏幕電視壞了，女婿要再買一個，我因房間小不宜看大的，就把他家地下室那個小的要來。沒想到外孫竟去責問他爸爸媽媽：「你們為什麼不給姥姥買大電視？給她又舊又小的？拿我的錢（給他積存的壓歲錢）給姥姥買個大電視！」我倆聽說了這件事，笑在臉上，暖在心裡。

小外孫女是由小女兒自己一手帶大的。她三、四歲時，老伴問她：「妳想奶奶嗎？」回答：「不想。」又問：「那妳想姥姥嗎？」回答還是：「不想。」這樣說就對了，她沒與奶奶、姥姥一起生活過，感情不深。童言純真，實話實說，實在可愛。

細嚼與回味那些有趣的話語，何嘗不是甜蜜與幸福的享受啊！怎麼能夠忘懷呢？