女人天生就該會拿針線縫縫補補嗎？也應該要會煮飯做菜嗎？如果這兩樣都不會呢？

小學六年級家事課上，老師教女同學做一件圍裙。學校那時候沒有提供縫紉機，純粹是拿著針線一針一針縫出來的。我的手不知道被針刺過多少遍，而我縫出來的線歪歪斜斜，也不知道拆了多少次。我將來又不是要去做清掃的工作，也不是專門做家事，為什麼老師要我們做圍裙呢？買一件不就好了。同學們都很認真，也很遵從老師指示，每個人都有趕上進度，唯有我和幾位同學總是落在最後面。

終於要交作業了，沒辦法之下，回家時把所有的活全部塞給媽媽。媽媽只是笑著說：「這也不會做，將來怎麼嫁人？」然後手裡一穿一梭，奇怪，在媽媽的手上，三兩下就完成了。

媽媽工作忙時，也會要我幫忙洗菜做菜。有一次她要我幫忙摘芹菜，等她看到我的作品時，她又笑著說：「連這個也不會，以後會被妳婆婆嫌。」原來我留下了芹菜葉，芹菜的莖全被我丟到垃圾桶了，我印象裡綠色蔬菜都是吃葉子的啊！更不要說媽媽看我戴著手套在菜板上切肉了，她大概從那時起就很憂心，將來這女兒結婚了怎麼辦啊！

媽媽的煩惱向來都不是我的煩惱，衣服可以去外面買，飯菜可以去餐館吃，打掃可以請人來幫忙。媽媽又笑著說：「希望妳將來嫁得好！」我那時真不懂她的言外之意。

結婚後，媽媽著實很替我緊張。我公婆是典型的傳統中部人，家裡所有事都是女人張羅。我看著婆婆忙裡忙外沒有一句怨言，吃飯要幫丈夫拿碗筷加添飯菜，而丈夫的每個嫂嫂也一樣，我心裡滿滿是問號。因為在娘家，我們從小都是各添各的，而且家裡的三個兄弟比我這個唯一的女孩更會做家事。

媽媽千叮萬囑，不可以把娘家的習慣帶到婆家，加上丈夫千交代萬交代，三個月後我們就到美國 了，一切要忍耐。爸爸則說：「女兒啊，有什麼不快樂的事，回來跟爸爸說就好了，不要放在臉上。」三個最愛我的人，似乎都特別緊張我的婆家生活。

到美國後，真是萬事起頭難。雖然有萬能的大同電鍋解決很多事，但是基本的洗切炒煮蒸炸，都要從頭學起，在廚房裡被噴個滿身油是太平常不過的事。衣服破了，沒有修補店可以送，只有拿起針線自己縫縫補補。尤有甚者，丈夫好幾次去理髮店剪髮，每次都氣說美國人不會剪頭髮，要我替他剪。那時候真後悔在台灣 時沒有好好學習家事，到了美國，除了學業，還要做廚娘和理髮師。

二十多年來，丈夫的頭髮在我屢次實驗過後，越剪越熟練，以致兩個兒子的頭髮，從小到大也是我包辦。我的廚藝也在孩子出生後，為了他們的飲食營養，不惜屢挫屢戰，最後成為能包桌辦桌的廚藝能手。記得為了大兒子學校萬聖節遊行 的服裝，我去買布、量身，一針一線奮戰好多天。當兒子穿上我親手縫件藍色的金剛戰士衣時，他臉上滿足與歡喜的燦爛光彩，我至今依然歷歷在目。

很多時候大話不能講太早，沒有人能預知未來如何，能多一樣技藝，其實也是開發自己潛能的歷練。媽媽對我從無到有的女人技藝讚不絕口。我現在也才能體會她那時的言外之音，就是一個為人母親所經歷過的喜樂。我替孩子縫的戰衣，就像她當年幫我縫製的圍裙，我們母女的心情是一樣的，看到所愛的人快樂，自己就快樂！