家庭治療師Virginia Satir曾說，我們每天需要四個擁抱才能生存，八個擁抱才能維持生活，十二個擁抱才能成長。照這樣的標準，我們家可沒有一個人在呼吸了。從我懂事以來，我們家人從不擁抱的。我們只抱家族裡的新成員，那些軟綿綿的嬰兒。

那年，我第一次獨自出國讀書。即使從高中就離開家，大學畢業後也在社會上打滾了好些年，見全家人都陪我到機場 ，心情還是沉甸甸的。

姊姊二話不說將我的行李抬上電子秤；媽媽不管當天匯率 明明不是低點，依然在機場多換了一牛皮紙袋的外幣，塞進我的隨身包。一家人坐在二樓的美食 廣場，桌上擺滿了珍珠奶茶、牛肉麵、關東煮、小籠包，像是離開這座小島後，就再難吃到家鄉味。

那樣的時光，比什麼都難熬。

而入關的時候終於到了。他們陪我到關口，看著那面將旅客與陪同者分離的牆，我捏大腿、捲髮尾，也不足以讓眼眶裡的淚水蒸發得快一點了。

有生以來第一次，我轉過身來，「抱抱。」有些生硬的爸爸像是要找話填滿那幾秒鐘的尷尬，「加油，好好學習。」媽媽抱起來很柔軟。而從不喜歡肢體接觸的姊姊臉上始終堆滿了勉強。

那次以後，每一次出國，都成了我理直氣壯擁抱每一位家人的時光。我沒有說出口的總是同一句話，「在這個世界上，我最愛的就是你們啦！」