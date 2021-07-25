到美國 後，許多人說美國人喜歡搬家，還說據統計，全美家庭平均八年搬家一次。果然，我們一家在美東維吉尼亞住了四年，就因為家人工作變動，需要舉家搬到西部的矽谷。

雖然做這個決定之前，經過很慎重甚至可以說是艱難的思量、再三討論，然而一旦決定搬家後，全家便只有興奮、期待。東部的四季分明、綠樹成蔭，生活節奏適中；而西部加州 ，世界著名的科技創新名城，則像一個充滿神奇的所在，就在不遠的地方誘惑我們。

搬家的時間一旦確定，我們全家的生活便進入了「搬家模式」：起居飲食簡單化；全家人的主要精力放在聯繫搬家公司，將家當分類，確定哪些要搬、哪些不搬、哪些捨棄，然後著手歸類，並將部分不宜搬又可使用的實施處理。

在大陸我們也曾因工作關係多次搬家，但這次在美國搬家還是讓我感到很大的不同。首先是全美雖遼闊，但不論你將家搬到哪裡，搬家公司均可提供門到門服務，實在便利。比如這次我們從美國東部華盛頓特區，跨越整個美國搬到西部的加州，幾千英里，只需一周多一點時間就行。

另外，搬家公司會以你要求，按時按尺寸，將運載工具一一集裝箱，擺到你的家門口三天以上，讓搬家人有充分的思考時間，決定搬些什麼及實施高效擺放，從容方便。在這三天時間，我們盡量利用空間，注重易損易碎物品的保護，從容地將合適於新居的家當滿滿裝了一車廂。這次裝車，因為有充足的思考準備時間，完全不像在大陸搬家只有一個早上甚至幾個小時的處理時間，沒有緊逼和怕漏搬，感覺輕鬆多了。

西部房價高，只能租公寓，房子面積比起我們美東的獨立房子縮小了一半多，全部東西搬走自然不可能。家當如何取捨已不容易，決定捨棄的如何處理更令人頭痛。看著那些仍然可用、購買時花費不菲，甚至還附著了過去情感記憶的家當，要當垃圾扔掉不僅浪費還汙染環境，於心何忍？

在這方面，美國人社區內有償甚至無償交換家什的俗成機制，解決了我的煩惱。決定搬家時間半個月內，我們將要處理的物品歸集分類，事先擺放在門前和車庫，分類標價，在小區張貼公告，告知周末處理，果然遠近不少有需要的鄰居們如約而至，選取或選購，當天便成功低價或無償處理了大部分東西。

一些如沙發、餐桌、餐椅等大型家具，我們提前拍照標價放到網路，也很快找到買主。美國人不嫌棄別人用過的東西，講求實際。看到一大堆不宜搬走的物品很快便有了新主，物品仍可盡其用，還回收了若干資金，我們內心有放下了一塊大石之感。

距離全家乘機時間前一周，滿載著我們大部分家當的集裝箱先行開走了。而當我們飛行五個多小時抵達加州的第三天，那一車家什便擺在了我們新居樓下。

加州灣區 的新居公寓雖小，但簡約明淨清新，位於太平洋邊上的海濱城市以陽光充沛而名滿天下。安頓甫定，燦爛的陽光無私地瀉滿我們的房間和客廳，回想一個多月的搬家過程，突然悟出了這樣一個道理：生活，其實可以很簡單，有足夠果腹的食物、有一個可遮風擋雨煮食的居所、有若干可以禦寒的衣服，和有自己喜愛收藏的書籍即可。

搬家，是整理居住環境的大掃除，如一位遠赴征程的戰將，戰後須卸下多餘的盔甲，在精神上，則是讓思想放下繁複的負累，這顯然不僅完成了物理意義上的「搬家」，還獲得了精神上的一次卸甲。