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老先生，老公公，老頭子

煜直

林先生來自台灣，是我小店房東的朋友，幫助房東管理出租的門市房，我有幸與他常常見面。他的頭髮有些謝頂，牙齒也有缺口，出於尊敬，每次見面我都要恭恭敬敬地道一聲：「林老先生，您好！」然而我自認為恭敬的問候並沒有獲得他的認可，每次他只是不冷不熱地嗯一聲，沒有半點笑容。

一天我們又見面了，我如往日一樣熱情地招呼道：「林老先生，您好！」他突然怒目發聲：「叫林先生就林先生嘛，幹嘛總要加上一個老字？我不老嘛，我才五十九歲！」說完拂袖而去。我尷尬地立在門口，知道了他不喜歡聽「老」這個字，以後我就乖乖地稱他林先生。

我來美國的第二年，跟教練學開車，教練也是台灣人，有一把年齡了。一天練車途中，他突然問我：「你們東北人如何稱呼我這個年齡的人？」我故作正經地答道：「老頭子！」他連連說：「哎呦，太難聽了。」我又故意問道：「那稱呼什麼？」他說：「我們台灣都稱呼老公公。」「好吧，老公公，請集中精力教我開車，不要分神了。」跟這位教練學開車很有趣，他雖然年紀大了一些，但很幽默，玩笑開過火了也不生氣。

由於地域文化的差異，台灣人與我們東北人的用詞有點區別。如我說：「簡直開，左轉右轉。」他就不很明白，當我做示範給他看後，他告訴我台灣人這樣說：「直直開，筆直開；左彎右彎……。」其實區別並不大，只不過是習慣如何說聽罷了。

一天練完車他送我回雇主的家，當時我正給一個中美家庭的孩子當家教。

車到家門口停在馬路邊，一個英俊的美國小男孩走過來喊：「趙阿姨！」教練一看美國小孩會講中文，立即指著自己的鼻子問：「你知道我是誰嗎？」小男孩搖搖頭。我說：「JEAN，你說知道。」小男孩馬上說：「知道！」「那你說我是誰？」老教練一本正經地問。我壓著笑一字一板地告訴男孩：「JEAN，你說老頭子！」男孩很機智馬上說：「老頭子！」車上還有另外三位學員，大家哈哈大笑起來，這玩笑驅散了我們幾個小時緊張的練車情緒。

由於地域的不同，彼此的稱呼有所不同，但只要沒有惡意，場合適宜，禮貌恰當，如何稱呼並無大礙。

老先生，在我們北方是尊稱。老字：有長老、老師、資歷老、經驗老的寓意。可是用在林老先生身上，他認為直指他的年齡老了，五十九歲是個敏感的年齡，大多數人還是不希望被人稱作「老人」，那就避開這個老字好了。

老頭子，北方人習慣這樣稱呼上了年紀的男士，有的年輕夫妻間調侃也稱老公為「老頭子」。它是中性詞，聽起來有些粗獷，但沒有惡意，有點喜劇色彩。

老公公，南方與台灣地區的人喜歡這樣稱呼上了年紀的男士，它聽起來文雅很多，也飽含敬意。

現在社會在飛速發展，南來北往的人流動性很大，對人的稱呼也相互學習滲透融為一體了。

台灣 美國 房東

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