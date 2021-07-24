上學時，總是期待假日。而十月份有一個特別的日子，早上得去參加遊行 ，向偉人祝壽，在人山人海中高歌，不管五音，不計豆芽菜的階程，喊出來後總有人會歡呼萬歲！下午可以不用上課，廣場上氣球不斷地飄遠，下午回到家，手中抓住的球只剩下一小片，耳膜還在震動。當偉人真好，生日不寂寞！

出國留學後，那個日子被另一種歡欣取代了。萬聖節的重要性，在西洋節日中僅次於聖誕節 。大人小孩一起瘋狂，穿上奇裝異服，扮演各方神聖、鬼魂齊聚人間，不給糖就搞怪，大夥都等著這天走街串巷，在嬉笑戲謯中逐漸地淡忘偉人的生日。

隨著孩子漸漸成長，忙碌的父母只能在生日和放假時彌補那些失落的親子時間，於是孩子們的生日又成了我們生活中另一種高潮。設計邀請卡、預約表演藝人，節目都得事先安排好。從布偶戲到打保齡、迷你高爾夫球埸，只要能圓滿地捧上蛋糕，慶賀生日非小事，全家忙得樂此不疲。

偶爾我們也插進一些長輩的生日，讓那一份傳統隨著佳餚美食傳承下去。

最後，孩子們一個接一個淡出了老宅。我在打掃房間時，拾起一小角氣球，日子，似乎只在氣球之間輪替，歡慶隨著他們的足跡漸行漸遠，最後歸於沉寂。為了把孩子喚回家，陽曆、農曆生日輪著過，韓國媳婦進門時，被中式的農曆生日搞得團團轉，每次送禮物像亂了套的恰恰，不停製造各種笑話。久而久之，大夥也就意興闌珊了。

每年生日只盼孩子們能撥冗回家，卻總是事與願違。儘管我再三叮嚀，依然只能收到一束被壓得不成形的花，加上三兩字。那份禮物像是無心被擠在一旁的小角色，勉強地被塞進了劇本中。

努力地打起精神，提著蛋糕去為兒子慶生，聊不上幾句話，兩代之間的鴻溝又浮上桌面。悻悻地陪著孫女玩積木，握著她軟綿綿的小手，偌大的房子中，也只剩這一點暖意了。生日歌竟也有休止符。

其實最重要的生日應該在出生的那—天，但我們卻用盡半生的力量去延續它的喜悅，繁華落盡後，還得去收理那一堆殘羹剩餚和落寞的心緒。驀地，我想起了從不過生日的母親，她說那天是母難節，全天茹素。不慶生或許是另一種堅守。沒有喧嘩，反而不失落，等疫情 過了，我想回家陪母親吃一頓素齋。也許，那就是倥傯人生的一點牽掛了！