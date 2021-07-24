經過一年多緊繃的防疫生活，加州 終於解封了！有天開車經過一個街口，老公問我要不要就近去看看退休 前我常光顧的那個特色店面。駛近一看，才知招牌已下，玻璃門也緊鎖，大概也是疫情的影響吧。以前上班時我總是隨時帶著我的公事夾，那黑色有拉鍊的中型公事夾，以及裡面的每一張紙幾乎都是在這家店買的；如今整個店面內空無一物，也不見那幾位友善的服務人員，內心不禁悵然若失。

我的公事夾是一個五孔活頁夾，內放有最近兩個月的日程計畫表、未來一年的月曆表、一張六年年曆表，及兩張六年的大小節日表。一把透明的塑膠尺夾在當天兩頁的計畫表中間，打開皮夾翻動那把尺，就可看到當日的行程。

每日就寢前，我一定打開公事夾查看次日的行程表，確定明天需參加的會議並作好準備，另外也查看明天的工作項目，將所有事項按其重要性和緊急性分成甲乙丙三類。上班時，盡快完成當日的必要項目，未完成的則重新分配到別日。而當日開會獲得的新資訊，也按其需要啟動或完成的日期，將之登記在適當的日曆或月曆上，以便屆時跟進處理。每個月我也會整理公事夾，將過時的日程表或已完成的紀錄取下，加入新的或缺少的部分。

除了行程表外，另一個重要部分是我和每個組員的個談紀錄，每周或兩周一次，按他們的名字排列著。這些個談一開始總是以工作為主，互相熟悉後，也不免談及個人的家庭、孩子，甚至夫妻、婆媳問題，有的人也會問起健康或儲蓄投資和教育旅遊等問題。不論是哪一位，我都將每次個談重點略作記錄，下次談話時再跟進避免遺漏。同樣的，我也有一部分專門記錄自己和上司的個談紀錄，每次談話前，也都會先看紀錄確定討論事項已有對策。

另一部分是記錄大型計畫的初步會議、各部門領導人之研討會議，及訪客面談紀錄；通常大型計畫牽動的系統範圍廣時間長，我會將研討時所收取到的資訊紀錄加以分析，再分派給各組人員去參與往後的會議以配合完成計畫。

我的公事夾內當然也備有自己的名片、鉛筆紅藍筆、小貼紙及面紙等。上班時每天的行程以會議居多，公事夾也跟著我走入一個又一個的會議，忙個不停。雖然有關行程計畫的部分，我可以將各階段的日期輸入電腦，以特殊的工具或程式來預測人力或其他資源所需，但與人的個談部分，我仍喜歡拿著筆，輕鬆地看著對方，簡短地記下重點，而非直盯著電腦，冷冰冰地與人對話。

現在網路發達智慧手機 盛行，許多人已經棄紙筆而改用手機或輕型筆電記事。兩種工具各有優缺點，但不管是採用何種方式，最重要的是要詳細記錄且持之以恆，才能發揮工具的效率，達到時間管理的目的。

退休後生活簡單，我的公事夾也因而束之高閣，今日再度打開拉鍊，翻至談話紀錄部分，老同事們的面貌隨著裡面的手稿而一一呈現在眼前。那一段共同努力的時光令我懷念，而公事夾長久無聲且忠誠地陪伴，讓我在不同階段的規畫和目標上得以順利完成。謝謝您，我的公事夾！