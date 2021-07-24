先父生於一九○二年，十三歲時才上學，但他勤奮好學，二十七歲就從台北醫專（現台灣 大學醫學院，也是我的母校）畢業。父親在馬偕醫院及廈門博愛醫院實習後，二十九歲到馬尼拉通過考試，取得同等美國醫師執照，同時勤學英文。三十一歲時，即一九三三年，父親回到台灣，憑媒妁之言，娶了剛從日本 東京女子醫專畢業的母親。夫婦隨即重回馬尼拉，開始了長達十一年的行醫生涯，也生了三兒一女（我是三男），一直到一九四五年日本無條件投降，全家才回台灣。

當時，父親算是台（日）僑在菲島的開拓者，但父親中、日、英及台語皆通，所以診所很快就門庭若市，病人有華僑、菲律賓人。一九四一年，日本進占馬尼拉，日本軍事人員生病時也來求診，父親漸漸得到他們的信任。

後來，日軍為了籠絡當地華僑，託父親邀請二十多位以楊姓為首的僑領聚會。想不到他們忽然變臉，要以莫須有罪名處決全部僑領，幸虧父親據理力爭，曉以大義，日軍為了面子，只得釋放全部僑領。父親種下這個善因，後來產生善果。

父親事業成功，就常常匯錢回台南老家給他母親、我的祖母。她心地善良而慷慨，樂意資助他人，但常有去無回。她如果當時多買地産，可能半個台南市早都被她買下。

一九四四年，美國麥克阿瑟將軍實現他三年前撤退時的諾言：我必將回歸（I shall return），登陸呂宋島。日軍節節敗退時，他們居然露出凶狠的嘴臉，要父親當他們軍醫一同撤退。幸好當地華僑力勸父親絕對不可，因為深山裡糧草缺乏，且有瘴氣百毒，此去絕對送死。隨後，六個僑領負責分配收容我家六人。日軍知道父親失蹤，竟下令追殺。麥帥占領馬尼拉後，我們全家隨即「投降」，而被關進美軍集中營，既安全又不愁飢餓。

一九四五年，日本投降後，我們全家就經過日本回到台灣台南老家。父親在馬尼拉的所有房產全部歸零。

幸好學醫的母親當時就選擇眼科，結合父親的內兒科，成立愛德醫院聯合診所。母親膽大心細，手也穩巧，她對挑除眼睛的細鐵片百發百中，所以遠近馳名。當時各地鐵工廠沒有工安措施，這類眼睛傷害很多，母親顯然名高震夫，所以愛德醫院也曾門庭若市。

父母親對貧窮病人非常寬容，對我們影響很大。大哥現在是聖谷眼科名醫，我是家庭醫師。醫生是神聖的職業，應以救人為主要目的。

父母親後來都到洛杉磯退休，先住學工的蒙市二哥家，後來都住在亞凱迪亞 我家，他們都有機會含飴弄孫。母親在一九八八年仙逝，享年八十五；父親則在一九九四年西歸，享年九十二。當年我以高票當選第一位亞凱迪亞亞裔（華裔）市議員，另類為民服務，也可慰雙親在天之靈。