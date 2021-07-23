媳婦去年才移民 入境，新環境新事物也需要一段時間適應外，最讓人心繫的莫過於親人與好友，那份濃濃的鄉愁以及難以割捨的牽掛，總希望能在他鄉遇故知，可以分憂解勞，排解心情。

她有位在台的閨密，從高中至大學均念同校，兩人情同姊妹，媳婦很期盼將來她也能來到美國 ，兩人可再續姊妹情緣。兒子為了圓媳婦的美夢，於是在一年前將他的好友Coco介紹給媳婦閨密，最近有個機會，閨密冒著疫情 的危險來美與Coco會面。我們兩老天真地竊喜，假如雙方有緣順利圓滿，這下媳婦可有伴了。

女方這次來美住了一段時日，期間幾次和Coco來家裡聚餐，兩人談笑風生，互動良好，也很登對，再說他們雙方遠距離交往也有一年多了，彼此也該有個了解，我還誇口向老公掛保證，他們會有結果的。

媳婦透露，由於疫情之故，他們雙方私下只先來個簡單的交換戒指當作定情物，以示互訂終身。果然不出我的預料，很篤定的將來他們會步上紅毯，能促成這樁姻緣，最高興的莫過於媳婦了。

曾聽說過，為人一生最好能幫人牽個紅線，促成一樁好姻緣，老公說他這輩子也達成了這個心願。

二十年前，他的好友在小兒子念小學時喪偶，當初兄姊都鼓勵他續弦，好照顧四個正在求學的孩子，但是當時兒女們立場一致堅決反對，深怕父親被搶走。

好友只好父兼母職，含辛茹苦地把四個小孩拉拔長大，如今兒女們個個都很成器，也都成家了。當他對兒女們的階段性任務都已完成後，發覺自己竟然已步入了老年，就這樣過著多年孤獨寂寞的日子，心情的苦悶可想而知。

兒女們在各自成家後，才深深體會到家裡只剩下年邁的父親，孤單過日，身旁該有位談心的老來伴，互相照顧安享晚年。在這期間，親朋也熱心地幫他物色過幾位，但都因雙方個性不合，最後都無疾而終。

前年有個機會，正逢老公有位女遠親也不幸喪偶，兩人年紀不相上下。在老公的牽線下，雙方交往後相談甚歡，彼此理念相近也有共識，況且兩人都同樣經歷過孤獨日子的處境，很自然地他們就相處在一起。

每逢假日時，他倆會一同上教堂，晨間戶外做做運動，黃昏攜手散步夕陽下。自從有了老伴侶的滋潤，好友看來整個人精神飽滿，容光煥發，過著幸福安康的晚年日子。兒女們眼看父親情有所歸，大家總算放下了心頭的牽掛。

去年過年期間，好友發來了一張，他和老伴、還有兒女、媳婦、女婿、孫子們全家福大合照，畫面溫馨和樂，看在我們眼裡很替他們高興。

我和老公的婚姻也是經由朋友介紹的，我也期盼自己在有生之年也有機會和老公一樣，幫人促成一樁美好姻緣，這何嘗不是件好事呢？