圖╱曾華容

外子和我都喜歡花草，也經常一起出去照相。未退休 前，每年我們都會去莫干山的蘭園數趟，看到喜歡的蝴蝶蘭或蕙蘭，總會買幾盆回家擺在客廳大門入口處，時時更換不同花色，賞心悅目，讓自己快樂好幾天。

逢年過節，外甥女會把學生家長送的蝴蝶蘭送來我家寄養，姊姊搬往聖地牙哥 時留下的蕙蘭也放我家。多年下來，蕙蘭盆栽已為數不少，前院的大樹、車庫旁紗網架下及後院泳池邊的陰涼處，都成了它們寄居處及收容所。

一開始我們只買蝴蝶蘭，因為開出的花朵像極了飛舞的蝴蝶，栩栩如生。但蝴蝶蘭較嬌氣，花謝後葉子雖存，因不善保養澆多了水，根早爛掉。蕙蘭的根粗短富韌性，繁殖力也強，比較容易保養，可以持續多年仍花開不息。

外子對蕙蘭情有獨鍾。它是蘭花中花型最大的一種，花色多且秀麗，花期又長，我們曾經有一盆多株蕙蘭同時開出一百四十二朵蘭花的最高紀錄，很壯觀。春天花開時，由後院泳池邊的陰涼處移至車庫旁紗網架下度假，秋末花謝又回後院泳池邊陰涼處的收容所養息。年年如此，忙得不亦樂乎。

古人以「一莖一花為蘭，一莖多花為蕙」來區別蘭與蕙。蘭花按生態習性主要分為地生蘭、附生蘭、腐生蘭三大類，一般蘭園養植的蘭花大都是地生，也有附生的品種。我們家養植的蘭花是從蘭園買回後繼續培植的，以蕙蘭為主。每年總有七、八盆盛開，成排掛在紗網架下，盡展芳顏，宛如選美秀。今年的石斛蘭也加入行列，花兒開滿枝頭，煞是好看。

幾月前，只見外子忙出忙進，在前廊靠近電腦室的窗口處敲敲打打，又爬又掛，不知葫蘆裡賣什麼藥，想必又再築他的夢中花園。

外子利用一棵單幹垂枝雪松、一片蒙特利刷櫻桃（Monterey Bay Brush Cherry）樹牆及車庫旁的木架牆，闢成一個深六英尺寬十英尺的小小園地。從正門出入，只見雪松成串垂掛，及一片蒙特利刷櫻桃樹牆，外人是無法查覺，只有從電腦窗口才能一覽全景。

裡面垂掛著珍珠吊蘭、肉質玄月，還有蕙蘭及牛排秋海棠、石斛蘭。令人訝異的是：外子竟然繞著垂枝雪松的樹幹上移植了三棵石斛蘭、兩棵蕙蘭。這些寄生在樹皮上的石斛蘭、蕙蘭，經過外子悉心照顧下，不但存活了，且其中兩棵石斛蘭各開出兩朵小巧可愛的小花，尤其紫白相間在綠葉陪襯下，淡雅潔淨又脫俗，惹人喜愛。

閒來無事，搬張躺椅坐在前廊電腦窗下欣賞外子的創意，看著清逸淡雅的花兒，彷如坐擁幽谷中，心中塵慮盡滌。養蘭是怡情、也是修身更是一種藝術。