我最近在整理先夫遺物時發現一篇文章，不知道他是何時寫的，但是猜想可能是在他生病以前才有心情寫。文章是他是用筆寫在記事本的活頁上面，但是還沒寫到結尾就沒有了，大概是先夫病中無法寫文章吧。先夫生前一直以他投稿世界日報幾乎每投必中的光榮紀錄為傲，為了不讓他這最後寫的這篇文章被埋沒、遺忘，我把它一字不漏地抄寫下來，替他投稿，算是送給他的禮物。全文如下：

妻是一個性格很急、一分鐘都閒不住的人，所以在退休 前兩年，我們就擔憂她將如何過退休生活。她在辦公室是拚命三郎型的人，除了正常工作外，還樂於做大量的超時工作，所以每個老闆都喜歡她的工作表現。我和兩個兒子常常勸她多休息一下，她都置若罔聞。

美國 每年有幾個長周末假期，她若不能去上超時班，在家先是毛躁不安，到第三天會病懨懨的，混身無力、心悸、頭痛、胃痛，什麼怪現象都來了。有三次我們都以為她有心臓病或中風了，趕到醫院看急診，醫生做各種檢查都查不出毛病，只有留院觀察。好笑的是，長周末後的第二天上班時，她忽然不藥而癒，從病床上爬起來，回去上班了，晚上回家都還沒事，叫人哭笑不得，只有感嘆她是個工作狂，無端浪費醫療資源。

所以妻退休之前，我們全家最擔心的是她將如何在家每天無所事事過日子，戲稱可能我們以後要常常跑急診室去照顧她了。這憂心尤其是某兄退休後更證明了。

某兄夫婦是朋友圈中有名的恩愛夫妻，某大哥開朗，大嫂溫柔顧家。他們在同時退休後，我們問他們退休生活如何？不想引起了某大嫂滿腹怨言，說退休後天天在家，大哥一早就問早餐吃什麼？吃完早餐，十點就問午餐吃什麼？下午三點午睡醒後又問晚上吃什麼？苦不堪言。

我左思右想，得到一個結論，就是要讓妻在退休後能到外面參加各種活動，而非悶在家裡。要能做到如此，第一步就是要把妻從廚房裡準備一日三餐的工作裡解放出來，也就是我要能三餐自炊自食。

我要感謝母親從我小時候就訓練我煮飯及做些簡單的菜，因為她認為一個人不論男女，都應該具備基本的生活技能，加上我這幾年也喜歡燒菜，常看烹飪秀，自己也偶爾手癢動手燒菜，所以我評估後認為燒飯給自己吃還難不倒我。

此心一定，就與妻促膝而談。我告訴她，退休後，我們各人自己管自己生活，她從年輕起就為家人工作了大半輩子，以後可以把時間去圓她自己的夢。她接受了我的好意後，也真的全力圓夢，年輕時想做的事都去嘗試，享受每一項參與的活動。算一算她日常所做的事有多少樣？種類之多，填滿了她的時間，比在上班時還忙，使她這個閒不下去的人如魚得水，樂此不疲。她的心情好，身體也健康。

她圓了哪些夢呢？第一是健身 、跳踢踏舞、倫巴；第二是學鋼琴；三，學畫；四，練習儀隊；五，寫作。

先生在每一個項目下都留了一頁的空白，猜想他是先列出大項目，打算以後再寫細節吧。不過全文到此結束，那些空白的頁數，只有以後我們在天堂相見時，再請他補全吧！