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荷池蜻蜓趣

久彌
圖╱久彌
圖╱久彌

荷葉又出水亭亭了，我夏天的主戲就要登場了。自從五年前在書房窗外，胼手胝足，辛苦地挖了個荷花池後，每年回收的樂趣就與日俱增，遠遠超過當初的付出。

第一年如預期只長了一池綠雲青蓋，但那已令我很開心了，第二年開始就每年都花光燦爛。我的觀賞之樂不言可喻，尤其去年因疫情，整年未外出旅行，就從小小荷錢剛浮上水面，到大片荷葉撐起迎風搖曳的綠傘；小如花生米的花苞逐漸茁壯，挺出藍天，展露嬌顏，荷花生長的過程都前所未有的看了個清楚。

蜻蜓則如古人詩說的「小荷才露尖尖角，已有蜻蜓立上頭。」每年荷葉出來時，牠就不請自來了。我對蜻蜓的造型，和牠飛行的快速，與靈活敏捷的翻轉技巧，都是極為喜愛的。

「荷花红，荷葉青，飛來一隻大蜻蜓，大眼睛亮晶晶，高高飛起，好像飛機在飛行。」這大概是我幼時所學，唯一至今仍能琅琅上口的兒歌，說牠像飛機在飛行，我早年就覺不平，依我看，那種駕駛座在機翼下，單引擎的螺旋槳小飛機根本就是照抄蜻蜓的造型而成，所以應該是飛機好像蜻蜓在飛行才對。

而更可喜的是，泡杯茶安坐室內，長時間觀賞後，發現了些從前不曾注意到的蜻蜓日常生態行為。牠們是各有領域的，牠們會各選一個視野空闊的荷花或荷葉作牠的棲息地--停機坪。

牠的大眼睛是全天候無所不見的雷逹，其他蜻蜓如飛到牠的荷池區塊時，就如同人類的空軍，立即升空伴飛驅離，再回歸到牠的停機坪。如沒有外機入侵，牠突然升起翻飛盤旋，那是捕捉蚊子等小蟲為食，而且都是在空中就吃完才回降，除非捉到的是大隻蒼蠅，一般是很難看得到牠們吃食的動作。當牠停在那裡一動不動，好像睡著了似的，其實牠是在蓄勢待發，所以在遇有情況時，才能從靜如處子，立即就動若脫兔般的緊急升空。

我雖只有一個傻瓜相機，但也喜歡在池邊賞花拍照，而熟悉了蜻蜓的生態後，也把牠們納入我的拍攝對象，確定牠們喜歡某一固定基地後，就可選比較入畫的角度來拍。雖然最初牠們會因我而不安，甚至飛離，但我知道牠會飛回來，因那是牠的領域和基地。

於是我就學野生動物拍攝者的精神，帶個小板凳靜靜坐在那裡守株待免，等牠習慣，視我若無睹時，就可拍到些比較如意且難得的鏡頭。炎炎長夏，這無形中磨練了我的耐性，也給我賞花拍花外，又增添了許多新的樂趣。回想挖池時的勞累，真是一分耕耘多分收穫。

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