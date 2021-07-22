一位朋友的長子即將升入七年級，且選擇了西班牙文作為外國語的選項。日前，朋友來電和我聊了一下兩犬子當初修習西班牙文的情形，於是過往雲煙又重新拉進了我的視野。

德州 的教育當局明確規定，每一位高中畢業生必須要修習至少兩年的（第一）外國語方可畢業，而且當學生升入七年級，即便還在初中，學生就可越級選修外國語並計入高中學分之列，因此大部分的學生都在初中時，就開始在自己學校的外語專任老師教導下開始學習。

不若大休士頓都會區的伍德蘭市、凱蒂市和糖城有眾多的華裔居民，使得當地的學區可以提供中文作為外語選項。犬子所屬的初中，僅有開設西班牙文和法文課程，所以兒子們很自然地選擇了西班牙文來修習。雖然他倆也利用周末在校外「怨聲載道」地通過了中文課八年級的水平，遺憾的是，這些年來雖然他們的基本中文溝通無礙，中文口音也算自然，然大字不識幾個，早已退化為接近「文盲」等級了。常言道「養子不教父之過」，但我也有一肚子苦水呀！

大兒子在高中時加入了IB Program（International Baccalaureate）這項可以和歐洲和國際間學校互相承認學分的國際學程，他竟然在進入大學前紮紮實實地修習六年的西班牙文。我曾笑言他的西班牙文水平，應該和亞洲高中畢業生的英文水平差不多吧？但他坦言在學校都是「摸魚」般地矇混過去，唯獨有限的閱讀能力還稍微勝過中文。如此的自我評析，真讓我們做父母的聽來氣結不已。

小兒子則按部就班在校學習了四年西班牙文。有幸的是，他前三年的授課老師分別來自墨西哥 、哥斯大黎加和美國 屬地波多黎各，所以算是由以西班牙文為母語的老師來啟蒙，真讓我好生羨慕。而他第四年的AP西班牙文課程（AP視作為在高中開設的大一進階課程）則是由一名個性嚴謹自律、畢業自名校西班牙文專業的白人老師Ms. Police執教。

沒想到Ms. Police的要求最為嚴格，雖說讓小兒子學習之路吃了不少苦頭，但他在AP西班牙文考試中卻拿下了不錯的四分（滿分為五分）成績，也算不虛此行。我嘗以為拉丁民族生性樂天知命，對學習的要求一般，而這位白人老師提供最後臨門一腳，硬是逼著學生們「生吞活剝」西班牙文奪取考場高分，非常「符合」中國家長的期待。

經年以來，即使我苦口婆心地勸說犬子們，不要輕易地將已經學過的西班牙語任意拋棄閒置，但是「言者諄諄，聽者藐藐」，他們哪裡知道做父母的苦心？以及當初我們在學習外國語英文時的艱困條件和環境呢？古訓：「人在福中不知福」，生動地道出了個中原委。