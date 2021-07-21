四年前，我的好朋友大楊突然中風不起，被送進附近醫院急救。由於及時送醫，經醫生千方百計搶救，終於救回一命。我當即驅車趕往醫院探望他，只見他躺在病床上雙眼緊閉，右手臂正吊著輸液針。我坐在一張椅子上，心情沉重地注視著他，默默地陪伴著他。

大楊五十多歲了，他的個頭高大，長得白白胖胖。他躺在病榻上，兩隻大腳也伸出床架外，彈簧床也顯得沉甸甸，似乎有點超負荷。

突然，床搖動了一下，他張開了雙眼，發現我來看他了，激動地掙扎著要坐起身，兩隻手緊緊抓著我的手不放，連聲說：「謝謝！謝謝！」我極力安慰他，為他鼓勁，希望他好好養病，早日康復。

大楊來美國 定居二十多年了，並在洛杉磯創業有成。平時他喜歡舞文弄墨，能寫散文，還擅長畫國畫，我倆以文會友，成了無話不談的老朋友。一次，他的一篇散文在舊金山一個徵文活動中獲得銀奬；他的一幅國畫「梅花」又被入選華人書畫聯展。我衷心祝賀他文字書畫的長進，一起交流創作體會，互相鼓勵，分享筆耕與繪畫的快樂。

天有不測風雲，人有旦夕禍福，過了兩天，我再趕至醫院看大楊時，他的病床已從單人房靠窗處移至病房門口，病床頭微微升起傾斜。他兩眼緊閉，身上插滿各種醫療管子，艱難地呼吸著，兩隻腳還是伸出床架外。他已暈迷一天一夜了，不吃也不喝，全完靠藥液滴入輸液管和氧氣瓶維繫脆弱的生命。我只得站在他病床前陪著他，並盯著他的眼睛，希望奇蹟能夠岀現，我是多麼企盼能與他第二次握手啊！

大楊在醫院「躺平」了，給他的家庭帶來莫大壓力，太太只能以醫院為家，時時刻刻守護在他身邊。畫友小多也趕來與楊太太替班，在旁協助照料，並不時在社交媒體發布大楊病情，給不少文友畫友報平安。就這樣日復一日，他的病情一直不見好轉，我這才接受一個事實，他成「植物人」了。

大楊頑強地維持著生命，他經歷幾次深度昏迷，都被醫護人員從死亡線上拉回來。醫護人員為了一個人的生命，忠誠職守。大楊昏迷處於病危時，他們轉院請專家會診，用智慧和醫力挽救他的生命；當他病情穩定後，又讓他留在醫院接受長期治療。

不料，大楊在醫院靜靜地、一聲不響地躺著，整整「躺平」四年多了。他在醫院躲過了疫情 襲擊，又無聲無息地度過他的六十歲生日。正當加州 疫情向好，社區疫情解封，生活走向恢復正常時，大楊卻悄悄地離開了我們。兩位牧師在病床前為他禱告，他走得很安詳。噩耗傳來，我內心感到悲痛與惋惜，我十分懷念大楊，看著他筆下的梅花，仍是那麼堅強而高雅。