大外孫今年六歲，原本是一個語言遲緩的孩子，兩歲多才開口說話，我們都曾經為他暗暗擔心，結果他第一次脫口而出的句子就把我們震了。

記得那天帶著他去野外，他媽媽把腳崴了，痛得坐在地上呻吟，他走上前，拍著她媽媽的肩膀開口說：「妳還好嗎？」我們面面相覷，簡直不敢相信驚喜來得這樣猝不及防。就此一發不可收拾，現在不但話多且密，家裡來個客人，只要多接了他幾句話，他黏著客人，喋喋不休，恨不得把家裡所有的陳年往事都傾倒給人家，有時會把她媽媽爸爸噎得說不出話來。

一天她媽媽對他說：「你今天犯了錯誤，我應該怎麼懲罰你呢？」他回說：「狠狠地打妳自己吧。」他媽媽說：「這沒天理啊！你犯錯，為啥我要打我自己？」外孫說：「因為妳生了我。」我女兒聞聽此言，一時語塞，不知如何應對。

兩個外孫都對他們的爸爸情有獨鍾，只要爸爸有空，就會黏著爸爸，也經常為得到爸爸的青睞而針鋒相對，寸步不讓。有一次，兩個人又在為爭搶爸爸而戰，小外孫帶著哭腔叫爹地，大外孫這時改變戰略，不跟弟弟比聲高，而是牽著弟弟的手，哄著他說：「到你的媽咪那裡去，到你媽咪那裡去。」我女兒對大外孫說：「嘿，我不是你的媽咪嗎？」大外孫理直氣壯地說：「當然是，但是我不能太自私兩個都要，所以我把媽咪讓給弟弟。」

有一天放學回來，他對他爸媽說：「今天有一件事情很奇怪，妮娜讓我當她的boyfriend，我說好，但是妮娜說我就不可以再當索菲的boyfriend，我說為什麼？妮娜說我只能當她一個人的boyfriend。那其他人怎麼辦？」他爸爸說：「實際情況是你確實只能當一個人的boyfriend，但是你可以當很多人的friend。」

外孫說：「我是個boy，我當然就是大家的boyfriend。girl就叫girl friend，boy就叫boy friend。這不是很簡單嗎？」他爸爸說：「理論上你是對的， 但是，呃！我現在很忙，我們以後再討論這個問題吧！」

記得他大約快四歲時，我問他長大以後想做什麼？他說：「我長大以後和我的家人在一起。」這個看起來答非所問，在小孩的心中，沒有什麼比家人更重要，他的職責就是和家人在一起，這是一個多麼樸素的理念，可人們卻在成長的過程中過度追求外在的物化，忘卻本真，親情疏離，可嘆可惜。

小孩的心真摯而透明，他們的童言童語，聽似好笑、無厘頭，仔細想想可是飽含人生哲理，讓我覺得似乎是人類幾千年文明發展，刻蝕在基因裡的人生傳承。