隨著疫苗推出，疫情 慢慢地平穩下來了。一天，白人朋友格羅佛先生給我打電話，說他與茉莉準備舉辦婚禮。考慮安全距離之需，邀請朋友不多，地點選擇在自家後花園。

格羅佛在唐人街開帽子店，能說一口流利中文，在我們慫恿下唱歌。有人逗樂說：「聽先生唱歌，媲美男高音歌唱家。」他笑說：「我經營帽子店，興趣比唱歌大多了。」

在一旁的女士說：「聽說茉莉珍藏不少紫花帽子，與先生經營帽子店有關係？」格羅佛咧咧嘴說：「這個由茉莉回答。」我們看看新娘茉莉，她沒有推辭說：「好啊，那讓我說說紫花帽子。」過一會，茉莉捧出一堆紫花帽子，應該有二十件。

茉莉的養父是華人，養母是白人，兩人膝下沒有子女。據說年輕時代兩人熱戀，養父向養母求婚。養母說出了未來的願望，是從退休 第一天開始，共同環遊全世界。時光如流，養父與養母先後退休，開啟了悠閒的晚年生活，想著去哪旅行就去哪旅行，找尋人生最大樂趣。

一天養母受邀參加老朋友晚會，老朋友慶祝收養了一位孩子。在之前，那位老朋友過日子沉沉悶悶，自從有了孩子，從此快快樂樂的。養母也堅定不移地說：「身邊有孩子，比旅行全世界重要多了。」

當年，養父養母返回中國 大陸小城市。這是養父祖輩住過的家，也是他童年住過的地方。

走入兒童福利院，養父養母第一眼見到茉莉，特別鍾意這個小女孩。茉莉與這對來自異國他鄉的老人接觸，不驚悸，不陌生。養父問：「好孩子，我們想送妳禮物，想要什麼？」茉莉想一想，說：「我想要一頂紫花帽子。」養母眼睛亮了，說：「好，以後我們每年送妳一頂紫花帽子。」

於是，養父養母多次往返中美兩地，經相關機構幫助，得以辦妥各種手續，帶上小女孩回到海外。幼年的茉莉一如她的養父養母，心地純樸無瑕。許多時，她跟養父養母來到唐人街，跑前跑後當志願者熱心幫人，排憂解難。

之後茉莉上大學，畢業留校做老師。我們同聲問：「那年養父養母說送妳禮物，妳怎麼說要紫花帽子的？」茉莉真情地說：「我沒想那麼多，也許在那一刻，感覺紫花帽子都寫著愛字吧？」

我們環顧四周，又問：「養父養母去哪了？」茉莉望望遠方說：「受到疫情影響，養父養母很久沒法去旅行。兩天前，第一艘遊輪不是恢復開航了嗎？」

她淡淡一笑說，「養父養母說要留下參加婚禮，我勸說他們趁著遊輪重新開航，趕緊環遊全世界。如果旅途中見到紫花帽子，那就買一頂作為送給女兒的新婚禮物。」

人世間自有親情在，眾人的掌聲熱烈。格羅佛先生在唐人街開帽子店，源頭來自茉莉的紫花帽子。