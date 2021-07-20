在疫情 期間，「解禁 」這兩個字在國際間和地方上代表著積極、正向的希望，人們引頸期盼想知道何時是解禁日期，但這些都不是個人因素能夠決定的，需要全國大眾通力合作下才有希望。但是我個人的身體健康狀況，今天在淋浴後，開始嘗到了初步「解禁」的樂趣和希望的人生，所以想藉此以向類似情況者以為前車之鑑。

拇囊炎（Bunion，俗稱拇指外翻及姆囊炎）和槌狀趾（hammertoes）是腳部骨頭的病變，我們是家族基因遺傳，母親有，姊姊和我都不能倖免，姊姊早幾年前就兩腳都做了手術開刀解決了，我因乏人照顧，一直拖延著。

四年前，左腳情況嚴重到非開刀不可，慷慨就義地解決了問題。雖然左腳不能著地使力了三個月，穿著像石膏一樣的大靴子上下樓實在非常不方便，但是慣用右腳的我還能夠情急時勉強開車上路，也就度過了難關。

沒想到經過四年，右腳的病變越來越嚴重，普通的鞋襪都不能穿，必須要穿寬鬆的運動鞋及很難買到的分趾襪，遇有正式社交場合時，穿著就是一個最大的問題：身上穿著正式的社交禮服，腳下卻蹬著一雙運動鞋，我也因此產生自卑感。幾經思考之下，反正疫情期間哪兒也不能去，就咬牙下了赴刑場的決心，再次手術開刀了。

此次是不同的醫生，因此有不同的經歷和感受，但是因為自己又老了四年，恢復力更差，吃苦受罪幾乎讓我面臨崩潰，一人無助地躺在床上，痛不欲生，那時才了解癌症 病患所受的痛苦。只好自我勉勵地去想：我和癌患者不同，我永遠是「明天會更好」。我用積極正向的想法勉勵自己度過難關，看到手術後血肉模糊的傷口，自己都覺得慘不忍睹，許多和我同樣有此病況的人都嚇得不敢開刀了。

但是在開刀一個多月後，我經過了拆線及拔除貫穿指頭的鋼釘的階段，而遵從醫囑，要拆除繃帶紗布去淋浴洗澡。沐浴以後，我霎時覺得我有了新生和未來，我已經逐漸「解禁」了，再過一個星期我就可穿回正常的鞋子，再也不要什麼分趾襪，又可穿回我漂亮的鞋子了，生命正透著曙光。和疫情一樣，我們只要遵循專家和醫囑，做對的事情，明天一定會更好，黑暗終將過去，啊！我真等不及擁抱燦爛的明天！