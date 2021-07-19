不久前的一天，外孫女特意從華府趕回維城，為慶賀媽媽的生日，親手製作了一桌菜餚。友人得知十分稱讚她，因為外孫女大學畢業入職兩年，工作很忙；又因為她在美國 出生、長大，燒出的菜卻有中國 的、美國的，中西結合，實是難能可貴。

我住休城，當天外孫女發了圖片給我：中式菜有土豆燒牛肉、西紅柿炒蛋、白豆腐嵌肉圓、水油煎餃、綠豆芽炒韭菜；西式菜有檸檬黃油煎三文魚、蘆筍拌蘑菇、義大利螺旋麵、美國飯（chicken casserole）、簡易蛋糕，正好十樣，另有一瓶香檳酒。

我看了很高興，防疫 期間，外孫女一直在家辦公、用餐，廚藝也大進步了！當然，這與她自幼耳濡目染分不開。小時候她常看著我這個主廚外婆做菜，充當小助手，摘菜、洗碟，自然也學了中菜做法；她的美國奶奶見她聰明、愛學，烹飪時也給她一板一眼地作示範，還送她一本西式菜譜。

後來我和老伴去兒子家帶孫子了，女兒忙，外孫女稍大就開始獨立地燒烤蒸煮。離家讀書、工作，尤其是病毒肆虐的這一年不能去餐館就餐，自己會動手，她也就能吃得有滋有味，連她的美國姑娘室友也常常沾光呢。

外孫女常打電話問我燒了什麼菜，要我傳圖片給她，因此學了不少菜的做法。就說那道素菜「綠豆芽炒韭菜」吧，她是現學的。防疫期間我為了少外出也能吃好，學會在家發綠豆芽。雖這不是難事，但僅有自己實踐了，把握好細節，才會做好。

我仔細地告訴她：先用六十度的水將綠豆泡十小時，取一小洞眼蒸屜，鋪上薄紙、倒入綠豆，鋪勻，蓋層紙和毛巾布，再加層黑布或黑塑料紙，上面壓上重物；每天三次或四次沖三十度涼水，四天後豆芽就能吃了。炒豆芽時，我用切碎的培根炸的油加上韭菜段一起炒，味道很美。想不到外孫女不僅發好豆芽，也照樣用了培根和韭菜，真會學啊！

再看，那道美國飯，是她美國奶奶的真傳。她用兩瓶蘑菇罐頭、雞肉、餅乾、洋蔥、米飯加水拌勻，另加黃油、胡椒粉、鹽，然後裝入耐高溫的玻璃缽，四百度，烤一小時，取出。她爸爸誇道：「與奶奶做的一點不差，很鮮美。」

外孫女就是這樣虛心求教、研究菜譜，為媽媽準備了一頓簡易的生日餐會，給家人帶來溫馨和快樂。她媽媽高興地坦言，女兒的烹飪技能遠勝過自己。

這話引起我的回憶，也讓我愧疚。那時中國的應試教育，人們普遍認為「一張考卷定終身」、「高考是千軍萬馬擠獨木橋」，唯恐失利影響大好前途，誰都會教子女埋頭讀書，不讓他們做家事，更不用說烹飪了！我對子女也同樣，其實這是弊多利少的。我曾經見到一則新聞：貴陽某初中全班四十五名學生，三十九名同學沒有吃雞蛋，因為不會剝啊，多麼無能！這是家長太注重學習成績，忽視培養孩子自理能力的結果。今天看來，讓孩子學會做家務就是教孩子掌握生存的技能。我的外孫女下半年即將繼續去深造，相信她會生活得更好。