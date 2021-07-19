早在大學時，便在家庭醫學部辦的一場演講後，和三五好友嚴肅地簽了自己的DNR意願書，除不願加重親人照顧的負擔，更想要平靜而順其自然，有尊嚴地好走。只是課堂上幾十分鐘的嚴肅，終究不敵課外活動及交友談戀愛的繽紛絢爛。那時候的自己不過二十出頭，對死亡還有一種能不談就不談的鴕鳥心態，想像上天見自己還沒準備好，或許天可憐見，會先挑選那些準備妥當的人。

十幾年過去，倒也不是真切地感覺自己離死亡又靠近了多少，而是在死亡奪走了親人、在生命旅途中又不斷遷徙與告別之後，認識人生在世如客旅。儘管在死亡面前，難有誰是預備好的，總希望藉由凝視人生的終點，重新思量今生該怎樣過。

雖說自己並非完全不害怕死亡，但從小在教會中長大，總以為死亡並非結束。曾聽有過瀕死經歷的阿姨形容，自己當時通過一條黑暗的隧道，末端有光；也曾在一場追思禮拜後焦慮地問爸爸，人死了以後呢？做牧師的爸爸總形容，死亡就像嬰兒通過產道，甚至有些興奮地說，「那就像賭徒將桌上的紙牌掀開那一刻。」

我以為困難始終是告別。旅居海外幾年，好幾次面臨家人與友人的離別，被廣漠的海洋甚至看似無止時的疫情 相隔，告別突然變得慎重無比。離開一片土地尚且如此，何況離開人世。死亡的降臨難以預期，或急或緩，或許在睡夢中安然辭世，或許在意外中電光石火地退場，但倘若我能知道自己的歸期，倘若我還有時間告別。

媽媽從不鼓勵我們見親戚的最後一面，她總是說，留住最美的回憶就好了。我卻想用餘下的體力，在安寧療護的病榻上見所有願意見我最後一面的人。對曾經彼此傷害的，我想要真誠地道歉，並讓對方知道，我已經都原諒了；對珍貴的家人和朋友，我想要一一道謝、道愛，與道別，我會在床邊擺上自己最喜歡的那盤眼影沙漠玫瑰，在泛紅腫脹的眼皮上不斷壓上柔和的玫瑰色，「呵，是眼影啦！」

最後的日子，我要將床頭的小說 全部換成詩集。儘管我最喜歡小說，但要是來不及看到結局，那可就麻煩了。

我想像自己吊著嗎啡，用彷彿第一次認識世間的驚奇的感官，眷戀地看每一個晚霞，穿膠底布鞋踏過厚厚的落葉，或躺在海岸邊，聽鵝卵石被海浪逗弄，發出一陣又一陣悶悶的滾動聲；若還能歌唱，我想將自己和友人們的和聲錄下，煞有其事地在專輯封面簽名，「望君惠存」。那些從來捨不得寄出的限量信紙與明信片，我終於能在上頭塗鴉寫小詩，虔誠地貼上郵票，讓他們代我最後一次造訪我深愛的人們。

我要請信賴的友人當追思禮拜的總召，將我的喪禮辦成音樂會暨跳蚤市集。無需請人在台上朗誦恭維又讓人羞赧的美言，只讓大家隨意坐成幾個圈，碎言細語地話從前。我要搭一個小舞台，讓才華洋溢的朋友們以詩、以歌、以影像相送，還要將我美麗的衣物們送洗，香噴噴地掛滿會場，想像那些從不認同我的時尚品味的朋友，因為思念我而勉為其難地帶一兩件回家，總有一種惡作劇的欣快感。

喪禮終究是為活人辦的。在另一頭的我，一定恨不得自己也能參加吧！

有人說，「死亡，是你加上這個世界，再減去你。」而這等式並非數學上的等式。你與世界，像經歷化學反應的兩個反應物，即使前後質量守恆，卻再也不同了。這三十多年單身的歲月，好像天使 下來輕輕攪動池水，或有水花四濺，但終究沒有至死不渝的婚約，沒有依戀自己的幼小，難以捨下。只願今生溫柔地澆灌親情與友誼的園子。希望在死亡來臨那一天，自己已經無愧於這樣的願望，而能在墓碑上悄悄刻下：「她曾經好好愛過。」