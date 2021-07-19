我們在聖荷西住了二十多年，退休後鞭策自己每天走路運動一小時，維持健康。

去年夏天某日，按照平常路線走著，迎面而來一個高瘦黑人 ，攔截我問附近哪裡有教堂，他要捐款三百元。我指出方向後，他又說路不熟，希望我可以陪同一起去，心想這是好事便同意了。

在路上他說他是南非人，叔叔過世後大筆遺產無人繼承，律師通知由他繼承，並且拿出律師信來證明。叔叔遺書中說明必須捐款給不同的教堂每個三百元，一直捐錢至十萬元，將收據交給律師才能辦理繼承事宜，但是他個人能力有限，希望能找兩個朋友幫忙完成此事。

這時迎面走來一個較矮的黑人，高瘦黑人又攔下他把故事重述一遍，矮黑人滿口答應，高瘦黑人聲稱願預付酬勞每人八萬元，又說兩個幫手必須顯示有相當財力，才能讓他相信可以完成任務。

矮黑人說他的車在附近，願意先去BOA美國 銀行提出現金十萬元顯示誠意，說完就帶我們上了他的車。在車上，高瘦黑人拿出兩疉百元鈔票交到我們手上，稱如果顕示財力並保證完成任務後，這疊八萬元酬勞就是你們的，過了一分鐘他又收回鈔票。

這時車子已到BOA，銀行前面有停車位卻不用，卻停車在比較偏遠的角落。下車後，矮黑人提著皮包走向銀行，我下車走走，趁機把車牌照相。過一陣子矮黑人回來，展示剛剛提領的現金十萬。我提議大家合照一張顯現我們的合作，他們拒絕。上車後，高瘦黑人當我的面交付五萬元捐款和八萬元酬勞兩疊鈔票給開車的矮黑人，他感謝連連。

這時輪到我了，我說要回家拿駕照 和提款卡，請他開車到初見面的路邊，在路邊等候。下車後，他們在路邊，我迅速返身將他們照相，他們驚訝問為什麼？隔了三、四十呎，我才回答要把相片及過程報告給警方。大馬路邊車來車往，他們不敢造次，趕快開車逃離。