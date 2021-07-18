最近在世界日報上下古今版看到一篇「絕不再吃番薯葉」的文章，隨即引起我的關注，讀後不覺莞爾。它讓我想起了我的父親，頗似作者文中所述：我的父親也生長在山多田少的家鄉，番薯成為他們生活的主糧；父親從小吃多了、也吃怕了，因此自他離鄉背井外出求學，及至後來到了台灣 ，一直對番薯及番薯葉有極深的偏見及抗拒。

早年在台灣，番薯葉及番薯是農家餵豬的飼料，自然不為一般人所喜愛。台灣經濟起飛後，民生物資充裕，人們開始講究飲食，發現番薯及番薯葉的營養價值極高，經過品種改良後，它們逐漸成為受人矚目的時尚食物。曾幾何時風水輪流轉，過去粗賤的青菜，如今身價大異於前，已被認定有抗癌、提高免疫力、抗衰老、通便、減肥的功效。在現代生活中，它成了餐桌上的寵兒，那時台灣餐廳的菜單也出現了番薯葉、番薯稀飯，它們與其他菜餚平起平坐。

一向注重養生的父親終究抵擋不住這一潮流。在母親巧手烹調下，父親開始對它們刮目相待，也摒棄了過去多年的偏見，欣然接受這菜中之冠的事實。這正合我意，在返台省親期間，只要見餐桌上有番薯葉，我一定大快朵頤一番。母親訝異於我對番薯葉的偏愛，已到了百吃不厭的地步。

不知從何時起，有時在國外中國 超市也買得到，甚至農夫市場也偶爾可見；只要看見了，我一定買下，它成為我最喜歡的青菜。

記得約在八年前返台省親期間，我每天清早總會到父母家對面的小公園走路運動。有一天見公園的一個角落蹲著一中年婦人，她面前攤著一大袋沒有整理的番薯葉，顯然是匆忙拿出來零賣的。我雙眼一亮，遂趨前與她搭訕，她說這是當天一早摘採的。

她身邊還帶了個五、六歲大的孫子，說到孫子，她立即眼眶泛紅，引發了我的好奇心。她憂心地說，她的女兒又懷孕了，女婿不務正業，經常酗酒，酒瘋一發，對著女兒孫子就是一頓拳打腳踢的。為了要幫忙女兒，她種了些青菜拿出來賣，多少可以補貼點家用。她帶著孫子同來，好讓他在公園內的小遊樂區玩，她要盡快賣完菜，及時趕回去幫忙女兒做生意及準備午餐。

我對她說：「我很喜歡番薯葉，你就全賣給我吧！」她半信半疑，我接著說：「你把大塑膠袋口打個結，我就可以提回家了。」我取出身上的錢塞在她手中，純樸憨厚的她不斷搖手說：「不可以，太多了。」我說：「多的給小孫買玩具吧！」她再三向我道謝。我告訴她，只要我見到她在這裡賣菜，就一定會跟她買。

回家進門後，母親驚見我帶回那麼一大袋的番薯葉，不禁失笑說：「好像準備餵豬似的，就算喜歡吃，也沒有必要一次買那麼多吧。」我也明白在台灣隨處都可以買到新鮮且整理得很賣相的蔬菜，自然那一大袋薯薯葉隔天後都枯萎了。

以後的每個早晨，我都會在公園的角落尋找那位賣菜婦人及她的孫子，可是在我返美前都未曾再見到他們，心中有悵然若失之感。回到美國 後，每次在市場找尋番薯葉之際，眼前就浮現出婦人那無奈又無助的眼神，還有她身邊那無辜的孫子。