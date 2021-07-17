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台增本土確診8例、1死 陳時中：三級警戒降級機會大

疫情打斷歸期 加州華人進退兩難 來美小住數月變2年

落葉歸根

珍妮

我有個鄰居胡媽，來自中國重慶市，前年底趕來美國探望女兒、女婿，他們有一個三歲的外孫女，今春又新添了一個外孫，胡媽特來幫忙。她對小外孫女寵愛有加，叫孫女「我的小公主」，每天一大早就推著推車在鄰近散步，一晃幾個小時，推車裡擱著孩子的小毛毯、奶瓶及點心，碰到艷陽天，還會在鄰近公園逗留大半天，為的是讓剛生產的女兒及小嬰兒可以休息，女婿可以安心在家上班。天下父母心，令人感動。

一次偶然機會，我們碰了面，知道我是中國人，又退休在家，趕緊自我介紹，要和我做個朋友，還說兩家住得這麼近，可以時常走動。胡媽會畫國畫，專攻花鳥，畫的都是工筆畫；她又會做口紅，送了我好幾支！

可惜事不如人願，我們認識沒多久，新冠病毒入侵，社交隔離，我們無法常接近，胡媽不懂英語，人生地不熟，甚覺寂寞。好不容易她在鄰區又碰到另一位來自中國的老太太，情況和她一樣，也是來探親的，兩位老人有了伴，早晚各推著孫女、孫子，戴著口罩在外面溜達聊天，我也為胡媽有了伴兒感到高興。

兩位老太太都有家在中國，原計畫到國外走走，看看兒女，度個假就回去的，沒想到一來便困住了，有家歸不得。孫兒女雖可愛，可是照顧起來也挺辛苦的，吃喝拉撒，甚至還要準備一家人的三餐，上了年紀的人精力有限，時間久了，那滋味不好受，精神上的孤寂尤其難熬。

看到她們兩位老太太，我不由得回想到自己的婆婆。從前我婆婆也和她們情況一般，公公因病過世，剩下婆婆一個人獨守空閨。丈夫是獨子，和我在美國剛成了家，本想接父母來美，沒想到公公走得那麼快，他連忙申請將婆婆接來美國，沒多久我們又添了孩子，由於我們都有職在身，她老人家成了現成的管家及保母，辛苦異常。她寵愛孫輩，噓寒問暖，無微不至，有時自己有什麼病痛也忍住不說，看我們賺錢辛苦，還掏腰包為我們添置家具或加餐。

我的婆婆沒有回家的福氣，公公去世後，她變賣了所有家產移民來美。那時交通沒有這麼方便，社會習俗也不同於今天，出了國門就上了不歸之路。好些時候，婆婆很鬱悶，語言不通，沒有談得來的鄰居或朋友，連中文電視節目也少得可憐，更別說其他的消遣活動，她的最愛就是周末和我去逛超市，或陪孩子上中文學校。她很想回台灣老家，但是始終未能如願，直到一九九一年客死他鄉……。

俗話說得好，老人要有三寶：老本、老友、老窩。老本是健康的身體，充沛的體力，經濟上有足夠的積蓄，可以自給自足；老友是有幾個興趣相投，可以推心置腹的知己，說說笑笑；老窩是有自己的家，不論是洋房或茅草屋都是好的，因為那才是自己真正的避風港。具備這三寶，人家說這樣的老年生活才是理想美滿的。

如今疫情好轉，大多數人都打了疫苗，公司行號、學校機關也都恢復正常作業。胡媽告訴我，她已決定九月初回中國，那裡才是自己真正的窩；我為她高興，雖然我們萍水相逢，認識不深，但落葉歸根的道理我懂。

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