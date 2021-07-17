圖╱張達聰

去年八月，美國 國家動物園 在疫情 下剛嘗試重開時我們就去參觀，孕婦美香正躲在閨房保胎，我們只看到在大草坪上兀自玩耍的雄性熊貓添添先生。我們訪問五天之後，小熊貓呱呱落地，成為在美國本土成功使用冷凍精子受孕的首例。

十個月滑過，小傢伙如何搖身而變？今年六月中我們再訪動物園，入園後直奔熊貓館，如願見到了初長成的熊貓寶寶，牠於去年十一月經全球網路投票表決，而被命名為小奇蹟。

動物園仍要求訪客事先上網登記，但與上次不同，遊客在動物園室外步道上已不需戴口罩，可以自由自在地暢所呼吸，只在進入任何場館時仍需覆蓋口鼻；再一個大不同是，動物園在主通道的要點上新設了八個一人高的熊貓雕像，凡要參觀熊貓館，須用手機掃描熊貓雕像身上的二維碼，取得許可證後才可登堂入室拜訪熊貓，等於對人群施以雙重控制，足見小奇蹟給動物園帶來的人氣之旺。

小奇蹟備受動物園悉心呵護，直到今年五月二十一日才首次與公眾見面，所以我們去正逢時，有幸見到了大熊貓一家子，一個未漏。這次是在熊貓館內受接見，一進去隔著玻璃牆就看到了母子倆。母親美香正以雙手大力撕扯竹子，津津有味地咀嚼美味，好像老也吃不飽。

小奇蹟呢？怎麼毫無動靜？原來牠正安安穩穩地趴在牆角的地面沉入夢鄉，全然不顧臥榻之外有多少好奇的眼睛正凝視著牠，倒也驗證了「春眠不覺曉」的詩境。從體型看，小奇蹟顯然已是個可愛的大小孩，個頭不小，黑白相間的小臉五官端正，鼻子微翹。雖正酣睡，耳朵依然高聳，好像還能保持些許警惕性。

二○○○年起就旅居美京的美香可算是位英雄母親，她在小奇蹟之前已生過三個孩子，由於中美有約在先，三個兄姊均在年滿四歲後就當了海歸，返回成都故鄉。去年三月間美香接受人工授精，五個月懷胎後成為美國最高齡和全世界次高齡的熊貓產婦。因為現只有小奇蹟近在身邊，故又跟獨子一般，萬千寵愛集一身，而動物園則有了自己最佳和最新的超級明星。

雖然那天小奇蹟酣睡不起，我們沒看到牠的頑皮舉動和萌態，但熊貓館牆上的電視屏幕不停地播放牠的生活影像片，所以我們仍看到了牠在水盆中戲水，甚至把水盆都打翻的滑稽表演。

熊貓館裡有個值班的黑人工作人員，他負責敦促未戴口罩的人遵守規則，又善意地提醒大家可移步到前面一個玻璃房去，因為小奇蹟的父親添添在那，以便為後來的遊客讓出地盤 。有人問他，為什麼添添獨處一室，不與妻兒同框？他的回答是，小奇蹟需要母親的精心照料和看管，而老爸似還無法勝任。果然，老爸添添正在隔壁玻璃房裡獨享牠的個人大餐，似乎隔壁妻兒的狀況暫時與牠關係不大，儼然一副眼不見、心不煩的心態。

走出熊貓館，我們到樹蔭下一個長條椅上坐下小憩並享用帶去的花生米，正巧那個黑人工作人員也換班出來。他笑著問我們，「是補充養分的時候了？」我指著亞洲小徑兩邊長勢正旺的大片翠竹問他，「我們也能吃一點竹子嗎？」他反應挺快，順著我的思路說，「悉聽尊便。」

妻子總結說，美國各大城市都有動物園，但有沒有熊貓卻大不一樣。首都華盛頓的國家動物園不僅有珍貴的大熊貓，還慷慨地免費開放參觀。我們慶幸自己親眼看到了身為大明星的小奇蹟，為如我們一樣已在疫情中苦熬一年多的鬱悶人群帶來無比的欣喜和歡樂。我們也希望小奇蹟的名字能不斷顯靈，為我們大家帶來好兆頭，在我們今後的生活中能有更多意想不到的大小奇蹟出現。