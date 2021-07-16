新冠病毒一直賴在地球上，趕都趕不走，各行各業遭受重大衝擊。對於文藝工作者似乎不算雪上加霜，文藝扶持計畫五花八門，雄厚強大的資金後面，有的來自聯邦政府，更多的來自民間機構。一個畫家朋友告訴我，她在網上填了十幾張表後，拿了兩千美元的支票。不過那些表格眼花撩亂，不勝其煩，一般人都拿不出那個耐心。

我是今年初加入當地的藝術協會，那時疫苗 還沒出來，我和先生約定都不出門，任何俱樂部活動都不參加。當然，網上的畫展 沒有問題。有次協會的負責人在電郵群裡發火，「政府投資幾十萬美元贊助的展覽廳，你們為什麼不支持？要你們所做的，不過是戴上口罩去掛畫。」那時候怕病毒的人多，能勇敢出去的沒幾個人。我當時就知道，一部分作家、畫家、音樂人拿了文藝補貼，靠著這些錢可以在家搞創作，不用出門撞病毒。

疫苗為我們開啟新旅程。打完了兩針後，人人蜂擁出門，都把作品抱出來參展，負責人喜氣洋洋，感謝會員們的支持。我最初以為，如今人多粥少，估計展位不夠，但是負責人有能力拓展新的展覽廳，我五月中旬出門，已經參加了兩次集體畫展。六月又拿了個好機會，申請到了個人畫展。

協會贊助個人的小型畫展。那是一家高級公寓的藝術展覽廳，跟常規展覽廳有些不同，它叫沙龍式展廳（Salon style exhibition），展覽時間四個月，畫若能賣出去，雙方分成，賣不出去，畫展結束後自己抱回家。協會的個人畫展共有六個名額，每個會員都有資格報名。

報名時要申報題目，我報上去的題目是「Aserial southern plants（南方系列植物）」。朋友對我說，我報的題目很正確，專注於本土植物，創作出有地域特色的作品，協會肯定要扶持地方藝術，贊助當地藝術創作者。

也就兩天時間，我的申報就通過了。展廳經理告訴我，請按規定時間來掛畫，掛十五幅畫作，時間只有一小時，掛完就走人，換言之，不要在展覽廳到處遛達。

朋友問我，十五種美國南方植物，一個月內畫得出來嗎？我說，我從前寫過系列的南方植物：野黑莓、紫藤花、白蘭花、野稻米、野葡萄……，發表在世界日報等報刊上，每個植物後面都有一個故事。故事一般都有畫面，用簡單的線條表現出來，這樣就省了構思的精力。

我知道自己的水平，能免費舉辦個人畫展完全是特殊時代給我的禮物。朋友說，這是病毒福利 ，正如在家裡上班也算是病毒福利。如今打了疫苗，不少公司呼喚員工們重回辦公室，好多人不情願。我點頭說是，病毒福利說走就走。

任何事情都有兩面性，病毒猖獗，我無法飛回家鄉陪伴病中的父親。雖然病毒也給了我福利，但我依然期待病毒早點滾蛋，國際航線正常運行，讓心碎神傷的海外兒女回到日思暮念的故土。