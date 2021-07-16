疫情期間，我在紐約 久困乏趣，總想恢復正常的生活狀態，待接種過疫苗，便和朋友商量去南卡羅來納州 旅遊。五天的行程，我除了收穫美景美食外，還感受了一通南卡州的閒適與溫情。

南卡州機場 不像紐約機場那樣旅客密集，這裡雖有機場應有的忙碌，但不亂不躁，迎面見到的工作人員都目露友愛，面帶微笑。街頭路遇的當地市民認識與否，都能呈上燦爛溫和的表情，下機伊始，便感覺一片友善春風襲面而來，心懷舒暢。

我們初到此地，開車時會猶豫徬徨，停滯走錯偶有發生，幾次的減速行駛、遲疑不決的轉彎調頭，都給後車造成了麻煩。當我們滿懷不安向他們點頭致歉時，被擋的司機們無論男女老少都是回一個相同的表情：嘴角上揚，溫和微笑。我聯想自己在紐約，有時候馬路上以喇叭怒鳴催促前車之舉，頓時汗顏。

在南卡州著名城市查爾斯頓，我們的旅程同樣被包融在溫情之中。聞說此地海鮮頗正，我們欲一吃為快，找個知名餐廳便去嘗鮮。由於不熟悉當地菜餚，我們四個人對著菜單討論甄選，完全忽略了站在身邊的侍應，爭了半天還沒有統一意見。我不好意思抬頭看了一眼等待已久的侍應，只見他腦袋微歪，伴著一臉柔和的微笑，躬身靜待桌旁，耐心等待我們逐一點餐，完全沒有嫌棄我們的拖拉磨蹭。

我又想起我在紐約一次排隊候餐，前面顧客由於多諮詢了兩句，我便覺得她在浪費我的時間，在其背後全程睥睨，不知她有沒有感受到背後的「殺氣騰騰」。眼下兩相對比，覺得自己整個人焦慮暴躁了很多，溫情寡淡，友善缺失。

回想自己工作之後，笑容難覓，溫和鮮見。每日上下班，急促的步伐、漠然的面孔、無神的雙目構成常態化的面貌，緊張的生活節奏令自己臉上漸漸失去了笑容，言行缺少了寬容。這幾天的南卡州生活體驗，身心如沐春風，覺得人與人之間送遞一個笑容是多麼重要，自己的冷漠是多麼不可取。

又一天，在查爾斯頓另一間餐館，我們叫了四份餐，侍應以為我們各吃各的，誰知我們要互相分享，我便禮貌地要求拿四個碗。此等小事竟驚動餐廳老闆，老闆親自致歉，唯恐服務不周，態度真摯，反讓我們不好意思，心生惶恐。老闆的熱情坦蕩和友善溫和馬上令我們拉近了距離，閒聊過程，十分開心。

幾天的旅程身心舒暢，紐約積聚的窘迫在這裡都得到釋放，很享受這種慢節奏的生活溫情。

在返回紐約的飛機上，我們決定在紐約機場做一個測試。我們像查爾斯頓人一樣，逢人報以微笑，見到工作人員一律善意打招呼，結果只有一個工作人員回報笑容，其餘都忙於工作，不知有否收到我們善意的信息傳遞，均表情凝固，一臉僵化，我們面面相覷，好生無奈。

紐約是需要溫情的，生活如此不易，壓力隨時產生，我們更需要用友善去加固我們的家園。微笑不難，每天嘴角上揚，愉人愉己，相信溫情蕩漾的自己將會很快回歸。