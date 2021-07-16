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在達拉斯酒吧看球賽

柯華

在遠離家居的達拉斯酒吧觀看NBA籃球賽，源於熱戀籃球的兒子倡議引領，源於我們三位花甲老者心中積存的記憶，源於中國第一位入選NBA球員王治郅，當年加盟了達拉斯小牛隊（現在的獨行俠隊）！

抵達達拉斯當晚就餐後，兒子心血來潮：「今晚有達拉斯小牛隊和洛杉磯快艇隊比賽，我們到小牛隊主場館看一看。」一句話，引發我和妻子及親家公久違的興趣：多年前，中國第一位球員王治郅加盟小牛隊後，央視體育頻道開始轉播NBA球賽，我和妻子便開始跟隨喜愛籃球的兒子看起轉播。尤其是小牛隊比賽，更是逢場必看，從中逐漸知曉一些NBA賽事及小牛隊球員情況。有機會瞧瞧小牛隊主賽場，豈不是人生一件幸事！於是我們欣然應允。

兒子駕車半小時抵達目的地——美國航線中心體育館。可惜小牛隊已前往洛杉磯快艇隊主場應賽，此時的美國航線中心體育館大門緊閉，門前冷落，只有體育館門廳上方超大螢幕正播放著小牛隊的介紹。

但體育館門前兩側酒吧內人聲鼎沸，小牛隊球迷們正簇擁聚集酒吧內，邊暢飲著啤酒飲料，邊觀看著電視轉播，熱切地等待著比賽開始。兒子伏窗瞧見此景又來了興致：「走，我們也進酒吧體驗一下賽場氣氛。」跟隨兒子，我們三位老者走進右側一家大型酒吧。

這裡已是人頭攢動，燈火輝煌，不光正前方立著一面牆巨型屏幕，而且左右牆體和中間立柱也分別懸掛著十幾台電視機，正一同轉播著主賽場賽前準備畫面，酒吧幾十張桌前坐滿了小牛隊粉絲。尋右側一處空桌位坐下，見我們三位老者還戴著口罩。兒子提示：「酒吧內就我們幾位華人，快把口罩摘了吧！」

比賽開始了，這是小牛和快艇季後賽的第五場比賽，前四場比分是二比二，由此，酒吧內觀眾更為牽掛遠赴洛杉磯迎戰的小牛隊。當小牛隊隊員投進第一個三分球時，觀眾們爆發一陣叫好聲，一同起身舉杯慶賀，其中還有一些年輕女性，我們四人自然跟著拍手稱道。

隨著小牛隊不斷進球，酒吧氣氛如同大海漲潮一般，舉杯慶賀的叫喊聲一浪高過一浪。這時我看到我們鄰桌幾位觀眾喝下了第一個大酒罐，正端來第二個大酒罐。臨近中場時，快艇隊逐漸追上比分，酒吧裡響起了對裁判的不滿、斥責和怒罵。看到這種場面，我們三位老者現出驚恐和憂慮：這種情緒千萬別失控啊！還有人們都不戴口罩，會不會傳染新冠病疫啊？兒子看出我們的擔憂，中場一結束就對我們說：「中場休息十五分鐘，我們趕回賓館正好看下半場比賽。」我們當即離開座位，快速穿過人群走出酒吧。至此，我們四位洛城觀光客在小牛隊主場館旁邊酒吧，觀看了半場NBA籃球賽，之後在航線中心體育館門前拍照留念。

令人欣喜，回賓館從電視直播中看到：客場作戰的小牛隊，終場以十分領先優勢拿下此場比賽。

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