我的大媳婦是美國 長大的華人 ，她在家裡燒飯是中西合併，廚房的事情難不倒她；我的二媳婦是金髮碧眼的美國人，她很少下廚房，平常她和小兒子都是吃外賣。我雖然心疼兒子，但知道分寸，從不越俎代庖，很少燒菜帶去給兒子吃。但兒子偶爾會說想吃媽媽做的菜，我就開心地做一些給他們。

最近小兒子和媳婦說，想吃我自己發明的肉絲蔬菜炒麵，因為兒子喜歡吃肉，媳婦喜歡吃蔬菜，兩人共享，都有收穫。不會燒中國 菜的二媳婦居然要求我教她做炒麵，我一口答應，因為她學會以後，想吃可以自己做，省得我麻煩。

說到做到，那天請洋媳婦上陣。我把雞腿肉拿出來退冰，又把洋蔥、胡蘿蔔、香菇、芹菜和包心白菜一起擺在流理台上，以便媳婦拍照做筆記。我拿中國菜刀把一片雞腿肉切絲，然後請媳婦照做，首先她看到我那麼大一把方方重重的中國菜刀就震撼了。以前她來家裡吃飯時，我的菜都燒好了，很少在她面前動刀。媳婦拿起刀子，連切肉的方向都得從頭學習起。

她拿著刀子下手緊張，我在旁邊更是緊張，生怕她切到手。我趕快把急救護理包拿出來放在旁邊，還頻頻叮囑她切肉要小心。媳婦切了一下就說，雞肉很嫩，不需要切那麼細的肉絲，切成小肉塊也一定好吃的。這正合我心，因為我最沒有耐心切細絲，如今我們婆媳同心，不苛求刀功，太好了。

然後我教媳婦醃肉，她才知道我們家的廚房為什麼有這麼多瓶瓶罐罐的東西，原來媽媽的味道是愛心調出來的。

接下來我教她切各種蔬菜，不同的蔬菜有不同的切法，都是我先切第一刀做示範，然後媳婦接手切下去。我有當大廚的感覺，有個二把手幫忙切切弄弄，感覺非常棒。媳婦不習慣用中國菜刀，把所有材料切完醃好，就花了一個半小時。她感動地說，從來不知道燒中國菜這麼麻煩，以後吃媽媽做的飯菜更要存著感謝的心了。

接著教媳婦把買來的廣式油麵過一下滾水，撈起備用。最後，重點訓練開始了，我教媳婦怎麼熱炒鍋，放油，蔥薑蒜爆香，熱油燙鍋的，媳婦緊張得要命。她拿著一個大鍋蓋當擋箭牌，想把爆香的蔥薑蒜遠程空投，扔到鍋裡去，我告訴她越是丟得遠，油會爆得越厲害，她得近距離小心把擦亁的佐料放到鍋裡，就不會有問題。

這時候媳婦很敬佩地說，原來媽媽每次燒中國菜還得冒這麼大的危險。我告訴她，中國菜就是這樣燒的，習慣了就好了。不過，讓媳婦這樣感恩感動的認可，叫我覺得蠻有成就感的。

爆香後要炒雞肉，我教媳婦拿著鏟子，慢慢把雞肉放在爆香過的油鍋裡，媳婦翻炒著，不時被偶爾噴出的油星燙到手，嚇得唉唉叫。我教她看肉變色了，代表肉熟了，就可以起鍋。

再次熱鍋倒油，我教媳婦先炒洋蔥，然後把其他的蔬菜一一放進鍋裡炒到香軟，炒好蔬菜以後把雞肉放進去炒，最後把燙過的麵拌到鍋裡，調味後再拌勻就大功告成了。媳婦說，自己做的特別好吃，開心地拿回家和兒子分享。我很高興媳婦跟我學做菜，也許有一天我可以把洋媳婦華化呢！