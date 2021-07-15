中國字裡有一種破音字，兩種讀音，不同的意思，如：長相、長短；重要、重複；吃飯、口吃等等，只要改變讀音，它就是另一個意思。我曾經碰到過英文裡一個字，有多種意思，而讀音不改，還鬧過笑話，至今難忘。

一九七五年我去英國求學，第一次出國，感覺特別新奇快樂。就在此時發現右乳房刺痛，長了一個硬塊，一星期後變軟，家庭醫生診斷我乳房上長了一個「Ulcer」，當時立刻要我轉診去醫院。

面對這樣的情形，又沒有親人在身邊陪伴，心中既擔心又害怕，於是找同是台灣 來的薛同學陪我一起去醫院。專科醫師診斷後決定立刻開刀，這下薛同學也緊張起來，她馬上打電話叫葉同學也一起來陪我，我則立刻被送去病房準備開刀。

在我被換了病服在等待室的時侯，不斷有不同的醫生來檢視我的傷口，並且用大量的醫學名詞討論。我很好奇地問一位實習醫生，為什麼我這樣受關注？他告訴我，因為美國 福特總統的夫人和季辛吉夫人都被診斷出乳癌，所以主治醫師很重視我這個病例。

等到晚上八點，終於要開刀了，護士來推我去開刀，薛、葉兩位同學一起陪著我到開刀房門口。這時葉同學忽然說，「怎麼到劇場 來了？」原來他看到開刀房門口寫著「Theatre」，他於是開玩笑說：「原來妳是去看話劇啊！」一句話立刻緩解了我緊張的情緒。可喜的是，開刀後化驗結果是良性。

事後我查牛津英文字典的解釋，Theatre主要是指戲院、劇場，同時也解釋為講堂、會場，或是醫院手術室的教室。

一晃快半個世紀過去，感謝薛、葉兩位同學當年的幫助，由衷祝福他兩位在這疫情期間平安、健康、快樂。