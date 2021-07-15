二○二○年一月一日，我和妻子魯菲從北京起飛，經洛杉磯、丹佛，最後降落在密蘇里州的哥倫比亞COU機場 。甫一落地，如果不是身邊都是外國人的面孔，我彷彿以為到了中國 邊遠山區的火車站，COU機場簡陋得讓我和魯菲相視啞然。

從機場出來已是晚上九點多了，由於只有我倆是亞洲面孔，所以來接機的韓國小伙很容易就發現了我們。上車後，一路鮮見燈光，也就無從得知車窗外是怎樣的風景。

我們入住的是塔拉（TARA）學者公寓，位於密大東校區，環境相對幽靜，環繞幾棟公寓樓的草坪和小樹林，經常有松鼠和浣熊出沒，偶爾也能看見鹿，成群的烏鴉或盤旋在空中，或停留在樹梢。因為疫情 原因，大部分學生都離開了公寓區，塔拉變得更加寂靜了。

塔拉是藏傳佛教度母的意思，度母傳說是觀音菩薩的眼淚所化，擁有廣大的慈悲與智慧。魯菲是虔誠的藏傳佛教徒，她本人的長相也很接近唐卡裡度母的畫像，所以她一直確信她和度母有著特殊的緣分，就給自己起了一個英文名字TARA。

魯菲原本的計畫是等我安頓下來後便回國，她還有自己的父母和公司要照顧。然而疫情爆發，原定的航班一再延期，最後完全取消了；我們倆被隔離在塔拉狹小的公寓裡，我的課程也全部改成了網課。最初的朝夕相對，也讓我們感覺到未有過的幸福，大把的時間可以自由使用，我開始在廚藝上下功夫，每天都嘗試不同的飯菜；她開始嘗試繪畫和書法，這是她一直嚮往但又無從實現的生活方式。

我很快適應了這種寂靜的生活，並開始著手整理過去十幾年積累下來的紀錄片資料。現實世界關閉了，但記憶裡的世界卻打開了！我開始變得越來越不願意出門了。然而魯菲逐漸變得焦躁起來，她慢慢對繪畫和書法失去興趣，每天關注回國航班的相關信息，然而消息每每令人沮喪，雖然部分航班恢復了，但是中國五個一航班政策令人望而卻步，且機票價格急劇飆升幾十倍之多。

負面情緒在我們狹小的公寓裡逐漸蔓延開來。她開始念叨國內的火鍋和油條，我嘗試著做了幾次，食材都是從華人超市購買的，但她總說不是那個味道；我們也曾幾次驅車去學校附近唯一的一家火鍋店，但緊閉的店門讓我們失望而歸。

七月，雖然簽證已經延期，魯菲還是執意買了昂貴的機票，經由首爾飛回中國；臨行前，我陪她去和僅有的一位朋友告別，朋友告訴她，哥倫比亞的秋天是密蘇里最美的季節，希望她到時候能回來。

哥倫比亞的秋天如約而至，我每天都會看著窗外的一棵銀杏樹，看著它的葉子由墨綠變成金黃，然後幾乎在一夜之間落盡。我嘗試用英文寫了首秋天的詩歌「塔拉的憂傷」（TARA BLUES），和幾張我在公寓附近拍的照片，一起發給了魯菲，她久久沒有回覆……。

秋天的燦爛如煙花一般，在幾場秋雨秋風後變得寥落空寂，而早冬的第一場雪迫不及待地在十一月就落下來，我也在這個雪落的黃昏搬離了塔拉，直到現在都沒有回去過。