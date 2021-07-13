那天老公的車子送去保養，要我在他下班後，在離家不遠的地鐵 車站接他。接到老公之後，我告訴他我去中國 超市買了六個包子先趁熱吃吧，老公說回家再吃，我自己就先吃了一個。

這時手機鈴聲響起，是小女兒來電，「媽，江阿姨的兒子走了！」我大吃一驚問怎麼了？「COVID-19走了」，我簡直不敢相信。老天啊！江美琪就這麼一個寶貝兒子，她現在一定非常非常難過。

我把車子停靠路旁，向小女兒問清楚狀況，老公愣在一旁也嚇呆了。美琪是我們的老朋友，單親媽媽，她唯一的兒子也才三十多歲，和我們家四個小孩從小玩在一起。他母子倆時常膩在一起，雖不至於媽寶兒子寶的，但也看得出母子倆平常的相依相伴。如今兒子驟逝，為母的一定悲痛萬分。

等我回過神來，把方向盤一轉，往美琪家開去，我告訴老公，我們去陪陪美琪。到了美琪家門口，我打電話留言：美琪，我知道妳兒子的事了，我現在就在妳家門外，我隔空陪妳，讓妳知道我就在妳身邊。我們把車子熄火，靜靜坐在車內。我們知道疫情 期間不能拜訪朋友，不能進入他人住處，就靜靜地坐在車裡，作陪那屋子裡的美琪。

坐在一旁的老公也嚇壞了，肚子也餓了，我說「你先吃一個包子，另外四個留給美琪吃」。

我把包子包好後，下車去掛在美琪家的門把上，回到車裡傳了信息給美琪。我們又靜靜地坐在車子裡。

車內車外一樣靜悄悄，美琪家的左鄰右舍也都沒有人進出，好像大家都留了安靜給那傷心的母親。這時美琪來電了，用哽咽的聲音先解釋她因為有接觸兒子，所以也被閉關隔離。我們聊了一下，大部分是我聆聽陪伴，我只告訴她，有任何需要我隨叫隨到。

之後的每一天，美琪的朋友以及她兒子生前的朋友也發揮愛心，分別想辦法來送食物與關懷。

因新冠而去世的人，遺體的運送冷藏、火化、追思等等，每一個環節都不是平常的正規，甚至家人親友都無法在場參與，散居各地的親人也無法來陪伴事故的家人，此時此刻只能依賴朋友和社區人士的關懷協助，大家共體時艱，把傷痛降到最低，並祈求疫情趨緩速速遠離，此乃全民之福。

在世界各地因疫歿者眾，但是發生在自己身邊親友，令人不寒而慄，感覺病毒就在身邊，尤其心疼那白髪人送黑髪人的椎心之痛，感受到人世間的無常。

希望大家都不要存僥倖之心，認為事不關己，所有人快快打上疫苗，保護自己及家人，也保護社區的安全。