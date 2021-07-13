我先生可以說是個天生不拘小節、活潑樂觀、喜歡交朋友的性情中人，從他家人給他取的外號「太空星」，就可以想像他小時候嘻嘻哈哈、調皮樂天的個性。可是去年三月因為疫情的關係，他突然變了個人，整天鬱鬱寡歡，甚至懷疑有人要盜用他的身分，偷他的銀行帳號和房子地契。

也許是因為我們對精神病的特徵並不了解，一開始只覺得他很煩；後來因為情況越來越嚴重，才發覺不對勁，最後終於決定找精神科醫師，現在回想起來還是心有餘悸。

從二○一九年起，我們開始盤算提早退休 ，雖然不到退休年齡，可是覺得應該趁著身體狀況還可以時到處旅行。去年三月，他正式辭去了高薪的銀行工作，計畫回馬來西亞和家人相聚幾個月。不料就在準備買機票時，本來只在武漢的新冠病毒瞬間蔓延全球，尤其在美國 紐約和加州人口密集的地方，更是一發不可收拾，美國境內人人自危，連到超市買菜都戰戰兢兢。

此時他又收到一些網路釣魚 電子郵件，發現有人一直想要竊入他的電子郵件帳號，他白天沒有上班，又不能出門，一天到晚就反覆查看他的電子郵件和銀行帳戶。晚上也沒辦法睡覺，三四點就開始起床查手機、上電腦，看到可疑的郵件就十分緊張，叫醒我要我幫他看是不是有問題。我白天要上班，晚上又一直被打斷睡眠，一個禮拜後幾乎快要徹底崩潰，打電話給女兒時，忍不住哭了出來。

幸好女兒認識一個網路安全專家，他確定了只是網路釣魚，沒有人盜取我們的帳戶，算是給我們吃了一顆定心丸。可是他依舊整天疑神疑鬼，有一天晚上突然很緊張地跟我說，有人進來我們家偷地契。我說我們整天都在家，怎麼可能有人進來我們不知道？可是他堅持有人把地契偷走了，一直吵著要報警，甚至還打電話給鄰居叫他們要小心。後來好不容易說服他明天早上再報警，他才答應先去休息。

此時我真是心力交瘁，不知該如何應對。接近午夜時，我靜靜地向上帝禱告，然後決定自己再找找看。到了樓下辦公室，掃描到角落的大書架，知道那是唯一我沒有搜尋的地方，因為當時老公就在那個角落翻找東西，當我要接近，他快速揮手說不在這裡，已經都找過了。

我記得地契是放在一個棕色的文件夾裡，雖然書架上有好幾個文件夾，可是只有一個是棕色的，心想如果這麼明顯，之前他肯定已經看見了？不過為了確認，還是打開來檢查一下，結果居然真的就是苦找了幾個小時的文件。

當我把找到的文件給他看時，他並沒有驚喜或鬆口氣的反應，兩眼無神而且表情顯得有點疑惑和恍惚。我懷疑他之前沒有找到，會不會是在潛意識裡給自己製造危機？無論如何，這個事件已經充分顯示他的情緒很不正常。

地契危機過後，他接到公司電話問他想不想做短期顧問，他答應試試看，之後的幾個星期，他的情況很不穩定，短短幾個星期就請辭了三次。幸好他的上司知道他患了憂鬱症，對他很有耐心也十分包容，加上吃了心理醫生開的藥後，他的情緒明顯穩定下來。幾個月後，一切似乎恢復正常，醫生也同意他停止吃藥。

今年五月初，他的公司人事有一些變動，加上我們的游泳池漏水，他又開始出現焦慮症狀，晚上想東想西睡不好，什麼事都放不下，而且變得十分健忘，優柔寡斷無法做任何決定。我本來以為去年的惡夢已成過往雲煙，想不到現在又回來了，難道他這輩子都要和憂鬱症抗爭共處嗎？