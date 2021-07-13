去年年初，新冠疫情 尚未開始，我公務出差到加州 矽谷，同事租來的車子停在一個購物中心的大停車場。飯後，我們發現後車窗被人打出一個拳頭大的洞，幸好車內無貴重物品，並無損失，不過當時覺得加州治安很不好。

今年年初，我們打完疫苗，去内華達州、猶他州的幾個國家公園旅遊，旅途租車、還車一切順利，就忘掉加州的治安不良。前幾天加州兒子的保母請假，我們一年多沒見孫女，就趕去相聚並充當臨時保母。疫情期間，兒子與媳婦的公司都讓員工在家上班，他們的汽車使用不多，我們就徵用兒子的舊車代步，物盡其用。

這部車是兒子十幾年前去讀研究所時，我們送他的升學禮物，有紀念性。兒子上個月才換了馬達、電池等零件，車況甚佳。

在加州的前幾天，我們住兒子家附近的旅館 ，步行可到，但某夜的旅館略遠，我們就開車去。登記入住時，櫃檯給張付費的停車單，要我們攤在車子擋風玻璃後示人。這家旅館雖不是最高檔，但也名聞全國，它在海邊，背對舊金山灣，海景誘人。

次晨我們吃完早飯準備撤離時，發現車子已不翼而飛。我們從未有此經驗，甚為惶恐，旅館代為報警。員警問是否可能有車子鑰匙的親朋好友路過，忘了通知就把車開走？兒子答絕不可能。員警問旅館職員停車場是否有錄像帶？職員說錄像鏡頭只對準了旅館大門，照不到我們的停車處。

員警說，像汽車這種大傢伙，無法讓它突然消失，應很快可以找回。萬一我們自己找到，得立刻報警銷案，否則變成警方捉拿的對象，就不妙了。

聽朋友說，有人看到停車場有竊車賊正在下手偷車，就出聲制止，結果被人家打成腦震盪住院，所以親手抓到竊賊也未必是好事。又聽說有的竊車賊喜歡支解舊車的零件販售，譬如舊車「觸媒轉換器」（catalyst converter），一個可以叫賣到上千元。

一日後警方通知：車子在兩小時車程的鄰鎮找到，輪胎破了，不能行駛，被拖回本鎮的一個修車店。該店提供估價單，由兒子的保險公司理賠，結果修理費超過車子市值，等同全毀，保險公司直接以市值賠償結案。

警方說，這個竊賊得手後，以車當工具又去偷了其他苦主的手機、電腦、錢包等貴重物品。我們看到車身被撞凹多處、四個輪胎全扁、懸掛系統斷裂，車身矮了半截，可想過程之慘烈。所幸車身沒看到彈孔，應是未出人命。

加州治安不好，我同事的汽車窗被打個洞，我的整部車子失竊，太可怕了。如今疫情即將結束，大家要加倍小心。