昨晚在朦朦朧朧中，見媽媽從外面走到我的房間裡來，穿著她最喜歡的棗紅色薄夾克。她的頭髮剪短了，而且由白變黑了。我趕緊扶著她到我的床前坐下，她說她是坐公交車來的，這裡是她覺得最穩妥、最溫暖的地方，她看上去多放鬆、舒適啊！她平日裡是那樣瘦，站都站不穩。我奇怪她怎麼能乘坐公交車到我家？這是多少年前她才能做的事啊！

我摸著她的手，是軟軟的，真實的。我到處找手機 ，要拍照給我的弟弟們看，讓他們驚奇和高興，可手機怎樣也找不著。我一著急，身子一歪，只望見我臥室上的白色天花板，媽媽不見了。「哦，媽媽妳別走，我好想念妳。」我的心呼喊道。睡神啊，為什麼讓我醒來？我還要和媽媽多待一會啊！為什麼夢是那樣地短，夢中的願望總是實現不了？

媽媽是我生命中最重要的人。小的時候，每次感到害怕或遭受到委屈時，我總是依偎在她的懷抱裡。雖然她看上去是個弱不禁風的人，卻是我最大的保護者。就是我成年了也是一樣，什麼事都會和她商量，她總是能給我內心以平安。後來她年老了，我照顧她，我們一直彼此依賴著，誰也離不開誰。可是殘酷的現實撕裂了我的心，她帶著她對我的愛，也帶著我對她的愛，突然離開了這個世界。

我不停地回憶那個夢境，當然，我這不是第一次夢見她，今後也還會再夢見。但特別的是她竟然那麼獨立和有活力，她外型上的一些變化，好像向我啟示著什麼。

我在深深的思念中想起「我親愛的」這首義大利 歌曲：「我親愛的，若沒有你，我心中憂鬱。」我充滿感懷的用義大利文即興唱了出來，後用手機錄了下來。本來只想自己聽聽，後來想到了我的親人朋友們，他們一直在惦念著我們，又不好多打擾。他們知道我們一向幸福快樂的家忽然痛失了至愛，將怎樣度過這傷痛的難關啊？平時說話粗聲大氣的李在電話中是那樣輕柔地問我：「你還好嗎？」

因此我想把這首歌分享給我的親友們，告訴他們我還能唱歌，讓他們放心。一首沒伴奏、沒舞台的不完整的歌，收到好多親友們的點讚，讓我覺得非常感動。

是因為我唱得好嗎？絕不是！是因為我悲切的訴說使大家感同身受。這段時間，我的天空是灰色的，沒有生氣的，今天下了一天的雨，可是黃昏時天際有一道絢麗的彩虹。哦！現在我的天空是那樣美麗。愛的延伸會使生活變得無限美好，謝謝我的好親友們，雖然我失去了母親，但是我還有你們，你們都是我親愛的。