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負壓閻王殿

川鳴

負壓是一物理學名詞，就是外在的大氣壓大於內在的氣壓，而產生負壓。這一原理用於科學技術和醫學，如何和閻王殿扯在一起呢？

幾年前，我和夫人、女兒和女婿登上了嘉年華遊輪，去巴哈馬群島旅遊。遊輪豪華的設施讓人流連忘返，吃喝玩樂特悠閒，美食花樣國際化，一日餐飲無定時，隨時享用隨時去。巨輪的穩定如海上宮殿，看似不動卻速度空前，迤邐的大海風光使人痴迷。

船上泳池碧水綠波，花枝招展的泳衣女郎、黝黑健壯的陽剛漢子，水中談笑風生；高聳的水滑梯滑動著喜笑顏開的孩子們，偶有青年壯年陪同，也有老人返老還童玩一把。

我經不住誘惑，也脫衣換裝，登上了高梯俯瞰而下。滑速極快，螺旋轉彎處更是加速，盤旋而下迎來水濺浪潑劈頭而來，激起巨大的浪花和喧鬧聲。我為了躲避這劈頭巨浪，就挺直了身子，緊貼滑梯內壁極速滑下，整個身子都浸沒水中，在水底像水蛇一樣貼地滑行，一直達到滑梯盡頭。

沒成想整個身子像膏藥一樣黏在梯壁，根本無法動彈！頭上的清水依稀可見，水的咕隆聲也能聽見，就是手腳身子一點也無法動彈伸曲，我只能屏住呼吸，幸虧肺活量還挺大，憋著氣直挺著，等著活的契機。憋的時間一秒秒延續，我的肺活量也一秒秒減少，快要憋不住的感覺越來越強，為了活也得憋氣，否則就會嗆水身亡。

這樣堅持足有兩分多鐘，差一點就完了！突然女婿在水中摸到了我，竭盡全力把我往上拉，終於脫離水面，張著大嘴呼呼喘氣，周圍的人都跑過來，急切詢問如何？需要叫救護嗎？我上氣不接下氣道謝，說沒事了，真的沒事了，圍攏的人群才長吁一口氣，萬幸啊！

事後女婿說，「奇怪了，爸爸就像萬能膠黏在了水梯的底面，一般的勁絕對扶不起來，我是用了九牛二虎之力，才把爸爸掀起來脫離水面」。其實水深不過八十公分，可區區的淺水也會要人命的。

女婿是學物理機械的，畢業於奧克拉荷馬大學，當時也懵了，不知何故會這樣？後來在網上看到負壓一說，才頓開茅塞恍然大悟，原來就是負壓作怪：身子緊貼梯面，極速摩擦擠壓出身體與底面的空氣，形成真空，正好是一個標準的負壓艙，你還能動彈得了嗎？

負壓閻王殿，我生死走一遭，摸摸閻王鼻，命大又回歸，樂極生悲觀，不可小覷之！命大造化大，這不今天又能寫文章了。

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