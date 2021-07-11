我常羨慕那些很會拈花惹草的「綠手指」，什麼植物在他們的照顧下，總是繁花綠葉，結果無數。我對種植花果蔬菜沒少上心，但缺乏務農知識又太心急胡亂種一通，所以常看到花死菜黃的景況。

雖然如此，我還是抱著愚公移山的精神，將前後院及房子兩旁都種上果樹、花卉及蔬菜，一早起來打理庭院並耐心學習，決心讓它們長得壯碩。多年來，有些植物如牛步生長，有些則是順應時節，自生自滅。原來植物本性自有不同，我將它們歸類分成以下三類型：

一，賤養型：這類植物不必花太多的心思，就算種在壞土裡，它也像荷爾蒙過剩般長旺盛不已，不施肥，不育苗，明年又自動生出，像艾草、番薯葉、川七、蜀葵花、金蓮花等。樹類如桑樹，我從街邊土裡挖回的一棵白桑果樹苗，隨便往土裡一埋，它居然長成一顆數十呎高的大樹外，還掛果纍纍，成為松鼠與鳥爭食的大餐。

二，照養型：依賴好土與肥料才能長得好的植物屬於這個級別，而大多數的植物、蔬果均落入此範圍。因此，把結塊又充滿野草、亂根與石頭的土清理乾淨是必須的。再來，就是將雞牛糞混勻預備好，然後按其個性分別育苗、種植、修枝、澆水，每一步都做到位後，若無蟲害或地鼠侵襲，收穫是可期待的。

三，嬌養型：它好似林黛玉那般嬌弱，凡位置、土壤、陽光、水，任何一樣沒顧對，必定香消玉殞。玉蘭花可列首位，因為我已種死三棵。另有釋迦、荔枝、蓮霧等類熱帶果樹，若能在加州 乾旱氣候下能存活，大概只有園藝達人「花哥」經過多年摸索，像對待老祖宗一樣好生伺候才能種成功。

索性拜網路之助，愛園藝的網友紛紛組團，透過媒體交流，相互學習。最近更有一位熱心的曾大哥免費親自送出幼苗，我們在他和其他網友的交流指導下，一步一步讓幼苗按部就班成長。看到以前種失敗的蔬菜，現在也漸能長的像個樣了，不禁喜上心頭。

正當我洋洋自得時，好友來訪，拎了一袋顆顆壯碩、多汁、香甜的枇杷。問她怎麼果子長得這麼好？她說：「我哪有時間？我從來沒管過它，反正每年自己就會結這麼多果！」看看我家只結了幾個又酸又小的枇杷樹，我不禁嘆口氣！當我抬起頭時，那隻正在專心孵蛋的的斑鳩望著我。近日，一對斑鳩夫婦來築巢，牠倆先在百香果架子的兩個枕木間做窩，不用說，樹枝落了一地，蛋掉下來；稍後，牠倆又將巢築在樹叢間，蛋又掉下來；最後牠們改變策略，將樹枝放在穩當的木頭上，還好母鳩肚子裡還有貨。這回，牠坐在新下的蛋上，穩如泰山。

好吧！咱不洩氣，既然你能再接再厲，我也要向你學習這種精神，期待兩個月後收果；屆時，端出南瓜湯、番茄炒蛋、涼拌黃瓜……是可能的。你說我這夢做的還有底兒吧！