真假電影 節（True/False Film Fest）是我在密蘇里大學哥倫比亞校區訪學期間，經歷最大的一次群體節日。

去年九月，我從電影節的官網得知，二○二一年度活動已經啟動；但因疫情原因，電影節由三月推遲到五月舉行，主放映場地將改在室外，具體位置就是我幾乎每個周末都會去散步的史蒂芬湖公園。

據電影節負責人凱莉女士介紹，先後有近兩千名志願者參加了歷屆的電影節；我後來得知，我的老師──年近七旬的托馬斯博士和年輕的溫頓女士，都多次做過電影節的志願者。

於是我也在網站上註冊了志願者的申請書，三月初，收到郵件通知，申請通過了。我被分配到了藝術組，主要工作是協助幾位裝置藝術家，為他們作品上色和現場安裝等。

四月底，我的志願者工作開始，就是為藝術家貝卡女士的二十五鳥的雕塑 作品上色，用時兩天。貝卡女士的丈夫是著名的漢學家，他們曾多次前往中國，尤其喜歡成都；他們原計畫到成都的一所學校義務工作兩年，但因為疫情，不得不推遲這個計畫。

電影節最繁忙的時段是開幕前的一周。四月底，史蒂芬湖公園瞬間忙碌了起來，超過兩百名志願者和藝術家們穿梭在四塊主要放映場地之間；路邊和湖面上都有藝術家的作品在安裝著，草坪車和皮艇來回穿梭，天上還有直升機轟隆隆地頻頻飛過。

草坪就是觀眾席，嚴格地按照六英尺的間距畫上了各色方框，方框的四角插上四面不同顏色的小旗，觀眾入場後，被要求只能在自己的方框內活動，直至散場。

我的工作就是逡巡在這四塊放映場地之間，檢查藝術家的裝置作品是否受到損壞，扶正那些草坪觀眾席上的小旗。最有趣的是那些鳥的雕塑，它們被安裝在樹的枝椏和路邊的木柵欄上，經常有真的小鳥停在雕塑旁，如果小鳥不動，確實真假難辨。我有幾次去數雕塑的數量，就錯把真的小鳥算了進去，最後發覺總數不對，回頭再數的時候，小鳥飛走，數量就又對了！

電影節最重要的部分當然是電影了。真假電影節的影片都是來自世界各地的優秀紀錄片，記錄了世界各地的真實故事，同時發生在我們共同生活的世界裡，有一方淨土，但也有連綿戰火；有燈紅酒綠，也有餓殍在野；有抗爭，有妥協，有激情，也有無奈。

「SABAYA」是我在電影節期間看到的一部非常優秀的紀錄片。事情發生在戰火中的敘利亞，記錄了尋找和營救一位被當作性奴買賣的小姑娘的過程，整部影片都伴隨著槍砲聲。雖然最終小姑娘被成功營救出來了，但影片的最後字幕附加說明：還有超過兩千名被當作性奴販賣的小姑娘，依然下落不明。

同為紀錄片導演 的我，深知影片背後的艱辛，所以在映後交流環節，我特意問了導演在拍攝過程中遇到過哪些危險和困難？導演非常平靜地說，危險和困難是影片創作的一部分，對比那些失蹤了的小姑娘，現在所處的環境並不算什麼。

這是我第一次作為志願者參加的電影節，整個過程讓我回味悠長，這也終將成為我訪學經歷中一段珍貴的記憶。