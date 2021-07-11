被瘟疫偷掉的二○二○年早已過去，美國大批民眾都已經施打了新冠疫苗。也就是我們和病毒對抗已經進入最後的旅程，只要在這幾個月內保持不要被感染，保命就算成功了一大半。 因為有了這個想法，每天就過得更加小心翼翼起來，本來想坐捷運到市內採購一些日常用品，也都被自動否決了。只要再忍耐一下，最多也只有幾個月的時間。

在家枯坐無聊，吃、睡及勉強比畫一些運動，希望能達到減肥強身的效果之外，每天只能靠看電視、上網以及滑手機 來打發時間。

記得年初時，本老太太一天早上一起來，一面喝咖啡 ，吃早餐，一面打開電腦查著電子郵件，發現了一封由大姑寄來的電子郵件，標題是「明天定會老」。原來是一組著名電影明星的今昔對比，這些俊男美女們年輕時個個英俊美麗，朝氣蓬勃，令人羨慕，然後又比照他們老了以後滿臉皺紋、眼光無神、臉上垂暮的樣子。

我一面看，一面感嘆歲月不饒人，愈來愈覺得渾身發涼。喝了一杯熱氣騰騰的咖啡，喝的時候還好，過不久竟然涼到發抖。不好了，吸了一下鼻子，查不出空氣中有什麼異味，是不是連嗅覺也失去了呢？不是說打完第二針就有百分之九十五的防疫效果嗎？難道自己竟是那百分之五的人？不是聽說加州也出現了新冠病毒變種？

這一些胡思亂想，竟然使得自己一下子嚇得魂不守舍，有如五雷轟頂。怎麼辦呢，千萬不要在這最後衝刺的時候不幸感染，挨不過去。

連忙打開電腦，由谷歌中去尋找測試病毒的中心，詳細記下了他們的地址、電話，以及如何抵達、預約等等詳情。正要撥打電話去預約測試的時間，無意中看見手機裡一個氣象報告的欄目，突然靈機一動，打開氣象報告看了一下，原來我所居住的奧克蘭那天只有華氏四十七度，連忙把儲藏室內的活動暖氣拖出來插上電，設好七十度，房間才漸漸暖了起來，不但手足靈活，連身體也都停止發抖了。

在這病毒肆虐期間，真是「風聲鶴唳，草木皆兵」。當然還是小心謹慎為上，連忙取出口罩 掛在耳朵上，立刻自拍了一張敝老太太「今天」的照片；頭上戴了帽子，眼睛戴了墨鏡，掩蓋了上半邊的臉，戴著口罩遮住了下半個臉，哈哈，什麼皺紋，什麼眼袋，什麼眼角的魚尾紋、嘴角的木偶紋，統統蓋住了。哈哈，今天並不比昨天老！