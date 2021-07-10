我們家總共有六口人，我和老伴、女兒、女婿、外孫和外孫女，說多不算多，說少不算少。我們六人不僅性格不同，興趣愛好不同，看電視也各有所愛。

比如說外孫女喜歡看動畫片，邊看邊手舞足蹈，這當然是小朋友們的天性，不足為奇。外孫和他爸爸喜歡看各種球賽，看得津津有味，有時連飯也顧不上吃。老伴和女兒最喜歡看現代家庭劇，尤其是我老伴觀看時，經常欣喜若狂，大笑不止。而我呢，因為在部隊裡生活過十幾年，喜歡看的當然都是軍事題材，有時連看四、五集還覺得不過癮。

大家都喜歡觀看各自喜歡的電視節目，可是家裡只有一台電視機，總不能同時播放不同的節目吧。於是大家經常為看節目爭論不休，孩子們還搶奪電視遙控器。

為了解決這個矛盾，趁著搬家的機會，女婿買回來一台五十七吋的大彩電，擺放在客廳裡，再把家裡那台舊彩電擺放到廚房。原本以為這下可以把問題解決了，殊不知新的矛盾又出現啦。喜歡看動畫片的外孫女很霸道，經常一個人獨自看節目，不肯放手，誰說她跟誰急。可那台舊彩電呢，因為使用年限較長，屏幕又小，大家很快就喜新厭舊，不願意看了。

前些日子隨著新冠疫情 惡化，政府讓大家居家防疫 ，女兒、女婿和兩個小朋友也都在家裡辦公學習。這樣一來，兩台電視機一下成了熱門搶手貨，播放頻率急劇增多，仍然滿足不了大人小孩各自觀看節目的興趣愛好。

這可怎麼辦？女兒女婿經過商量，一咬牙乾脆買回兩台電腦和兩台十七吋彩電，分別安裝於我和老伴的臥室，這樣大家一人一台，都可按照各自的興趣愛好觀看電視節目，再也不會有任何搶奪啦！這就是我們現代家庭按需配置，各盡所歡的新型模式。