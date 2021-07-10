我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增本土確診31例、6死 陳時中：未知感染源漸少

打疫苗補強針？CDC、FDA：完成接種者不需要

毛毛雨

王燕丁

我這兒說的毛毛雨，其實是毛毛蟲雨。今春大多地區鬧蟲災，注意到這個，是在五月初收垃圾那天，下午我到路邊取垃圾桶，無意間發現桶壁上蓋了不少小黑蟲。我沒太當回事，一來郊外本來蟲子就多，二來是春天，當春乃發生嘛！就從車庫取出水管，從上到下把垃圾桶沖了一遍，然後乾脆留著它在草地上曬。誰知道過了一會兒我再去看時，剛才洗得乾乾淨淨的塑料桶又重新讓密密麻麻的小黑點兒蓋上了，湊上去仔細分辨，嚇一跳，那黑點兒竟是一條條細小、蠕動的毛蟲！

哪兒來的？我在房前屋後仔細檢查。一看驚掉下巴：那黑東西到處都是：門廊的座椅、柱子上、車庫門、露台的桌子、Spa的蓋子、戶外火盆的架子……，當然，楓樹的葉子上，幾乎每一片。

不知是神經過敏還是真有接觸，我覺得胳膊、脖子隱約發癢，拿手撓，竟是一串串小疙瘩！我有點兒慌神，急忙掏出手機，打開小區的社交群App，沒等開口問，滿屏的毛毛蟲照片就已經給出答案。

「我這兒也有，天吶，鋪天蓋地！」「嚇死人了，不會掉我頭髮上了吧？」「是吉普賽毛毛蟲，據說每七年來一次大的，今年是時候了。」越來越多人加入了討論，到吃晚飯的時候群裡幾乎炸了窩。和我隔著兩棟房子的凱文研究最深入，特別提到什麼藥最好使，並自告奮勇上網訂，誰有需要趕緊報名。我當即要了三瓶，暫時吃了顆定心丸。

第二天中午，我正在書房寫字，好心的鄰居過來敲門了。他說昨晚訂的藥都到了，還順便買了噴藥神器給大家輪著用，說著給我看一個帶手動泵的噴藥器。我千恩萬謝，找來口罩、臉罩、帽子、手套，披掛完畢再去搬梯子，馬上動手。

說明書上說，殺蟲藥只對毛毛蟲的幼蟲起作用，建議趁早，隔幾天噴一次。我照著辦了，小區的左鄰右舍都是，那個噴藥神器好像一把接力的火炬，在鄰里間、在漫天飛舞的毛毛蟲間相傳。

那天不知誰在群裡提到，還要在樹幹纏上膠帶，有助於阻止新生的幼蟲往上爬。人們迅即行動起來，轉眼間，小區路旁的每一棵楓樹、橡樹、櫻桃樹、冷杉都添了一圈耀眼的紅色（Home Depot買的紅色膠帶），猶如當年希伯來人門楣上刷的羊血。該避避邪了，這倒楣晦氣的一年。

我們的努力得到回報，幾周後毛毛蟲不見了，雖然又來了螞蟻、蚜蟲、七星瓢蟲……。哎，這世界誰都要生存。

那天早上我照例給後院的菜地澆水，澆完了，收水管，忽然發現腳下的石板路上有一條小半寸長、漆黑呲毛的毛毛蟲。漏網之魚！剛想踩上一腳，卻見一根纖細的長絲從二層露台飄然垂下，把另一條毛毛蟲優雅地降落到地面，那長絲竟是毛毛蟲飛天的衣裙呢，要是再有風搭把手，不就成了仙？不過真要成仙還需磨練，還要蛻變、作繭自縛、成蛹化蝶，產卵，然後死去。

或者說是等待吧，等待下一個乍暖還寒的春天，等待新生命以另一種方式再度起航。我把腳收回來，心裡道，那就下次見，別太過分就行！籬笆上一對知更鳥在嘰喳唱歌，不只是猜出了我的心思，還是看見了什麼。

口罩 手機 過敏

上一則

北一女校友合拍「光復青春」MV 號召修復光復樓

下一則

生日禮物

延伸閱讀

台灣民眾搶疫苗殘劑百米衝刺慘摔 中國網友嘆：悲哀

台灣民眾搶疫苗殘劑百米衝刺慘摔 中國網友嘆：悲哀
頻繁參加綜藝秀 郎朗：從沒想過要轉型

頻繁參加綜藝秀 郎朗：從沒想過要轉型
北美農民叫苦 市場需求激增 但惡劣天候恐致歉收

北美農民叫苦 市場需求激增 但惡劣天候恐致歉收
6天本土零確診 廣州50萬人解封 民眾放爆竹慶祝

6天本土零確診 廣州50萬人解封 民眾放爆竹慶祝

熱門新聞

日本一名網友面試數十間公司全數失敗，憤而將這些公司的宣傳手冊撕碎後重新拼貼，重現世界名畫。 (擷自twitter)

面試全失敗 他撕「公司宣傳單」拼出梵谷名畫

2021-07-08 16:52
顏寧儀／圖

下屬變上司（上）

2021-07-05 03:00
顏寧儀／圖

下屬變上司（中）

2021-07-06 03:00

病是怎麼來的

2021-07-07 03:01

半場的圓滿

2021-07-06 02:02
韓索與葛雷特在森林裡迷了路。（Marie Wunsch, 1862-1898）

女巫的糕餅屋

2021-07-04 03:02

超人氣

更多 >
殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭

殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭
她辣穿低胸深V衣 被問網路不好？ 原來是像「這圖」

她辣穿低胸深V衣 被問網路不好？ 原來是像「這圖」
海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉

海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉
新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業

新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業
華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？

華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？