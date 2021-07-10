我這兒說的毛毛雨，其實是毛毛蟲雨。今春大多地區鬧蟲災，注意到這個，是在五月初收垃圾那天，下午我到路邊取垃圾桶，無意間發現桶壁上蓋了不少小黑蟲。我沒太當回事，一來郊外本來蟲子就多，二來是春天，當春乃發生嘛！就從車庫取出水管，從上到下把垃圾桶沖了一遍，然後乾脆留著它在草地上曬。誰知道過了一會兒我再去看時，剛才洗得乾乾淨淨的塑料桶又重新讓密密麻麻的小黑點兒蓋上了，湊上去仔細分辨，嚇一跳，那黑點兒竟是一條條細小、蠕動的毛蟲！

哪兒來的？我在房前屋後仔細檢查。一看驚掉下巴：那黑東西到處都是：門廊的座椅、柱子上、車庫門、露台的桌子、Spa的蓋子、戶外火盆的架子……，當然，楓樹的葉子上，幾乎每一片。

不知是神經過敏 還是真有接觸，我覺得胳膊、脖子隱約發癢，拿手撓，竟是一串串小疙瘩！我有點兒慌神，急忙掏出手機 ，打開小區的社交群App，沒等開口問，滿屏的毛毛蟲照片就已經給出答案。

「我這兒也有，天吶，鋪天蓋地！」「嚇死人了，不會掉我頭髮上了吧？」「是吉普賽毛毛蟲，據說每七年來一次大的，今年是時候了。」越來越多人加入了討論，到吃晚飯的時候群裡幾乎炸了窩。和我隔著兩棟房子的凱文研究最深入，特別提到什麼藥最好使，並自告奮勇上網訂，誰有需要趕緊報名。我當即要了三瓶，暫時吃了顆定心丸。

第二天中午，我正在書房寫字，好心的鄰居過來敲門了。他說昨晚訂的藥都到了，還順便買了噴藥神器給大家輪著用，說著給我看一個帶手動泵的噴藥器。我千恩萬謝，找來口罩 、臉罩、帽子、手套，披掛完畢再去搬梯子，馬上動手。

說明書上說，殺蟲藥只對毛毛蟲的幼蟲起作用，建議趁早，隔幾天噴一次。我照著辦了，小區的左鄰右舍都是，那個噴藥神器好像一把接力的火炬，在鄰里間、在漫天飛舞的毛毛蟲間相傳。

那天不知誰在群裡提到，還要在樹幹纏上膠帶，有助於阻止新生的幼蟲往上爬。人們迅即行動起來，轉眼間，小區路旁的每一棵楓樹、橡樹、櫻桃樹、冷杉都添了一圈耀眼的紅色（Home Depot買的紅色膠帶），猶如當年希伯來人門楣上刷的羊血。該避避邪了，這倒楣晦氣的一年。

我們的努力得到回報，幾周後毛毛蟲不見了，雖然又來了螞蟻、蚜蟲、七星瓢蟲……。哎，這世界誰都要生存。

那天早上我照例給後院的菜地澆水，澆完了，收水管，忽然發現腳下的石板路上有一條小半寸長、漆黑呲毛的毛毛蟲。漏網之魚！剛想踩上一腳，卻見一根纖細的長絲從二層露台飄然垂下，把另一條毛毛蟲優雅地降落到地面，那長絲竟是毛毛蟲飛天的衣裙呢，要是再有風搭把手，不就成了仙？不過真要成仙還需磨練，還要蛻變、作繭自縛、成蛹化蝶，產卵，然後死去。

或者說是等待吧，等待下一個乍暖還寒的春天，等待新生命以另一種方式再度起航。我把腳收回來，心裡道，那就下次見，別太過分就行！籬笆上一對知更鳥在嘰喳唱歌，不只是猜出了我的心思，還是看見了什麼。