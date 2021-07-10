五、六月交接之際，藍花楹樹綻開花瓣，一朵又一朵、一棵接一棵、一日續一日，菲立浦山莊又迎來燦爛亮眼的初夏。

我在無數個穿街走巷的日子裡初次邂逅藍花楹樹。只見一整排羽狀葉叢的行道樹開著稀稀落落的花朵，遠觀近似小號風鈴，風吹過，一陣搖曳，彷彿聽見叮叮噹噹的響聲，駕車的人飛馳而過，對這零零落落的花朵視若無睹。紫色的花雖令我駐足，第一印象不過爾爾。

對於我的認知，藍花楹樹懶於辯解、不急於證明，像繭居的蛹盼著幻化成蝶；默默等待，等待綠葉退場，等待花苞吸滿朝露、曬夠暖陽。就像倏忽炸開的爆竹碎屑紛紛飄墜樹梢，再相逢，已是一片乾乾淨淨的淡紫、深紫漸層，每一株樹蓋像極了一把又一把的大花傘，這景象，是南加晴空下的一道絢麗風情，我帶著讚嘆的心，開啟了迷戀不捨的追逐。

可利瑪大道初夏的花朵盛宴每每驚心動魄。車輪滾動，日復一日，數十個春、夏、秋、冬彈指而過，兩棵壯碩的藍花楹樹陪我增添年歲，和我一起變老。奔波的時光裡，我多半壓力爆表、身心疲憊，藍花楹樹依舊神彩奕奕，一派悠然，毫無滄桑樣貌。我真的很想知道：身為一棵樹，一棵美麗的樹，會不會比人類幸福？

核桃 路的藍花楹樹一株又一株，棵棵連綿，數量一多，碰上花朵總動員的機會就少，參差地現身，總覺美感略遜，馳騁其下都是前往打牙祭的時刻，心境自然有別於行走可利瑪大道。

行經核桃路，味蕾特別激情，為的是道路另一頭的美食 ，不是山珍海味，更非牛排和濃湯，有時候只是一盤蘿蔔糕或蚵仔煎；碗粿和鹹湯圓一向是我的最愛 ，外子鍾情肉燥飯，這些可都是念念難忘的台灣 庶民小吃。咀嚼美食的同時，不免懷疑吞嚥的是不如煙的往事。

藍花楹樹花季來臨正逢學校大考，所以又叫「考試樹」。考試的壓力加上暑假的期待，這漫天的紫色交織成既憂且喜的心情；對即將畢業的孩子而言，紫色等同分別。依稀中，彷彿看見一個小女孩在老家庭前撿拾鳳凰花，朵朵鳳凰花變成了蝴蝶，夾在字典裡一起探索求知，夾在小說中共同追逐情節；年少不識離愁，小女孩在鳳凰花開中和童年伙伴道再見，卻不知「再見」有時只是分別的慣用語詞，從此不曾重逢。

新冠病毒襲擊的這一年裡，山莊步道少了人影，社區小學的綠地再也沒有歡笑，停車場空落落，學校鐵欄杆上倒是掛上琳瑯滿目的期許：有人祝願一個叫Lily的女孩能擁有發光的夢想；有人希望Emily C能記住這是一個居家避疫網路上課的特殊年分；畢業不代表結束，Kiki的下一站是七年級；Ethan的媽以他為榮。孩子在失落中度過，真快，紛紛擾擾中一年又去了大半。

昨夜有風路過？紫色花雨一定很美。草坪、路面滿地落英殘花全失了神彩，躺在手心的花朵更像杯緣綴著五片花瓣小巧玲瓏的高腳杯，能盛裝什麼？能否像鳳凰花一樣，夾成一枚永恆的記憶？